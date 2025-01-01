29 сентября в 19:30 в ГУМ Кинозале состоится лекция историка Ангелины Дроновой, посвященная выдающемуся дуэту в мире искусства – балерине Майе Плисецкой и композитору Родиона Щедрину. На титульных листах четырех балетов Родиона Щедрина часто можно увидеть имя его жены: «Майе Плисецкой. Всегда. Неизменно. Вечно». Эта фраза не только подчеркивает силу их любви, но и свидетельствует о плодотворном творческом союзе.
Их любовь началась в репетиционном зале Большого театра и продлилась более полувека, перевоплотившись в исключительное счастье. Союз Плисецкой и Щедрина принес миру несметное количество шедевров, которые стали символами своей эпохи и мировой культурной наследией. Многие из этих произведений продолжают исполняться на лучших сценах по всему миру.
На предстоящей лекции Ангелина Дронова расскажет о судьбе знаменитого дуэта и в деталях обсудит:
Ангелина Дронова – опытный историк и выпускница кафедры истории России XIX – начала XX веков Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Она является приглашенным преподавателем РУДН и аккредитованным гидом по Москве, что делает её лекцию не только информативной, но и увлекательной.