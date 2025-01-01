Меню
Лекция Ангелины Дроновой. Тема: «Майя Плисецкая и Родион Щедрин. Ещё раз о любви»
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Лекция о Майе Плисецкой и Родионе Щедрине в ГУМ Кинозале

29 сентября в 19:30 в ГУМ Кинозале состоится лекция историка Ангелины Дроновой, посвященная выдающемуся дуэту в мире искусства – балерине Майе Плисецкой и композитору Родиона Щедрину. На титульных листах четырех балетов Родиона Щедрина часто можно увидеть имя его жены: «Майе Плисецкой. Всегда. Неизменно. Вечно». Эта фраза не только подчеркивает силу их любви, но и свидетельствует о плодотворном творческом союзе.

Искусство и судьба великого дуэта

Их любовь началась в репетиционном зале Большого театра и продлилась более полувека, перевоплотившись в исключительное счастье. Союз Плисецкой и Щедрина принес миру несметное количество шедевров, которые стали символами своей эпохи и мировой культурной наследией. Многие из этих произведений продолжают исполняться на лучших сценах по всему миру.

Программа лекции

На предстоящей лекции Ангелина Дронова расскажет о судьбе знаменитого дуэта и в деталях обсудит:

  • Историю создания знаменитого балета «Кармен-сюита» и скандал, связанный с его премьерой;
  • Отрывки из балетов «Анна Каренина», «Чайка» и «Дама с собачкой», в которых мы разберемся в их особенностях и причинах, по которым они исчезли из репертуара с уходом Плисецкой;
  • Другие романтические отношения балерины, которые помогут понять, почему её союз с Щедриным оказался таким крепким.

О лекторе

Ангелина Дронова – опытный историк и выпускница кафедры истории России XIX – начала XX веков Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Она является приглашенным преподавателем РУДН и аккредитованным гидом по Москве, что делает её лекцию не только информативной, но и увлекательной.

Сентябрь
29 сентября понедельник
19:30
Кинозал ГУМа Москва, Красная пл., 3, ГУМ, 3 линия, 3 этаж
Фотографии

