Лекция Ангелины Дроновой Тема: «История бастардов. Внебрачные дети российских монархов»
О концерте/спектакле

Лекция о внебрачных детях российских монархов в ГУМ кинозале

25 августа в 19:30 в ГУМ Кинозале пройдет лекция историка Ангелины Дроновой, посвященная загадочной теме внебрачных детей российских монархов. Эта история окутана тайной и интригует как современников, так и потомков.

Тайны и судьбы бастардов

На лекции будут освещены судьбы детей, рождённых вне брака. Какова была их жизнь, на что могли они надеяться, не имея права на наследство? Существовали ли у бастардов шансы на счастливую судьбу? Ангелина Дронова постарается ответить на эти и другие вопросы, и, поверьте, обсуждение обещает быть увлекательным.

Что вы узнаете на лекции

  • Чем привлекли внимание русских императоров фрейлины Нелидова и Нарышкина;
  • Какой ребёнок из российских царей породнился с великим поэтом Александром Пушкиным;
  • Как менялись законы российского государства в отношении бастардов на разных исторических этапах.

О лекторе

Ангелина Дронова – историк, выпускница кафедры истории России XIX — начала XX века Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Также она является приглашённым преподавателем РУДН и аккредитованным гидом города Москвы. Ее знания и опыт позволят глубже понять непростую судьбу бастардов в российской истории.

Не упустите шанс узнать больше о страницах, которые редко освещаются в учебниках. Ждем вас на лекции!

25 августа
Кинозал ГУМа Москва, Красная пл., 3, ГУМ, 3 линия, 3 этаж
19:30 от 2000 ₽

Фотографии

