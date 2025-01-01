Меню
Лекция Андрея Арьева «Сергей Довлатов: «Мне кажется, я всех так наглядно люблю»
Лекция Андрея Арьева «Сергей Довлатов: «Мне кажется, я всех так наглядно люблю»

Лекция Андрея Арьева «Сергей Довлатов: «Мне кажется, я всех так наглядно люблю»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Фестиваль «День Д». Лекция о Сергее Довлатове в пространстве «Сообщество»

На предстоящей лекции «О Сергее Довлатове как о человеке и о писателе» специалистом станет ближайший друг писателя, редактор его изданий Андрей Юрьевич Арьев. Он поделится личными воспоминаниями о Довлатове и его жизни в Ленинграде.

Непростая судьба Довлатова

Андрей Юрьевич расскажет: У Сережи была не та натура, чтобы быть счастливым: это был человек мятущийся, рефлексирующий. В Ленинграде были все его друзья, но он буквально сходил с ума от того, что его здесь не печатали. Он даже говорил мне, что готов на 2-3 года сесть в тюрьму, чтобы после выхода его начали публиковать.

Андрей Юрьевич Арьев — известный историк литературы, эссеист, прозаик и главный редактор журнала «Звезда». Он публикуется в ведущих литературных изданиях, таких как «Вопросы литературы», «Знамя», «Новый мир». Арьев также является лауреатом «Царскосельской премии» и автором комментариев, предисловий и статей о творчестве Довлатова.

Информация о лекции

Лекция пройдет в проекте «Сообщество» в «Доме 12». Вход на остров со стороны площади Труда, дверь с надписью «Сообщество». Входной билет в «Сообщество», который действителен в течение всего дня, стоит 250 рублей. Для пенсионеров, гостей с инвалидностью и членов многодетных семей вход бесплатный. Для участия в лекции нужна предварительная регистрация.

Фестиваль «День Д»

Кроме того, отметим, что фестиваль Сергея Довлатова и его времени «День Д» пройдет в Санкт-Петербурге в девятый раз 30-31 августа 2025 года. Темой фестиваля станет «Ленинград Довлатова. Дружеские круги и стили жизни», а слоган Дня Д-2025: В любой ситуации необходима минимальная доля абсурда. В рамках фестиваля будет представлено более 50 событий: от лекций и экскурсий до концертов и кинопоказов.

