Фестиваль «День Д». Лекция о Сергее Довлатове в пространстве «Сообщество»

На предстоящей лекции «О Сергее Довлатове как о человеке и о писателе» специалистом станет ближайший друг писателя, редактор его изданий Андрей Юрьевич Арьев. Он поделится личными воспоминаниями о Довлатове и его жизни в Ленинграде.

Непростая судьба Довлатова

Андрей Юрьевич расскажет: У Сережи была не та натура, чтобы быть счастливым: это был человек мятущийся, рефлексирующий. В Ленинграде были все его друзья, но он буквально сходил с ума от того, что его здесь не печатали. Он даже говорил мне, что готов на 2-3 года сесть в тюрьму, чтобы после выхода его начали публиковать .

Андрей Юрьевич Арьев — известный историк литературы, эссеист, прозаик и главный редактор журнала «Звезда». Он публикуется в ведущих литературных изданиях, таких как «Вопросы литературы», «Знамя», «Новый мир». Арьев также является лауреатом «Царскосельской премии» и автором комментариев, предисловий и статей о творчестве Довлатова.

Информация о лекции

Лекция пройдет в проекте «Сообщество» в «Доме 12». Вход на остров со стороны площади Труда, дверь с надписью «Сообщество». Входной билет в «Сообщество», который действителен в течение всего дня, стоит 250 рублей. Для пенсионеров, гостей с инвалидностью и членов многодетных семей вход бесплатный. Для участия в лекции нужна предварительная регистрация.

