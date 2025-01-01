Меню
Лекция Анастасии Кожевниковой «Горки и трамплины: маленькие истории больших успехов»

Лекция Анастасии Кожевниковой «Горки и трамплины: маленькие истории больших успехов»

0+
О концерте/спектакле

Лекция Анастасии Кожевниковой: «Горки и трамплины: маленькие истории больших успехов» в Заповедных кварталах Нижнего Новгорода

Приглашаем вас на увлекательную лекцию, посвященную творческому пути известных композиторов и исполнителей. Мы часто видим лишь вершины айсберга — восхитительные концерты, бурные овации и платиновые альбомы. Но на самом деле, путь к успеху полон неожиданных поворотов и падений.

Творческий путь: от провала к успеху

На лекции вы познакомитесь с яркими примерами из жизни великих музыкантов. Узнайте, как провалы и кризисы в их карьере стали важными этапами для будущих достижений. Эти истории вдохновят вас увидеть не только успехи, но и преодоление трудностей, которые способствовали их росту.

О лекторе

Анастасия Кожевникова — музыковед, выпускница Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки. Она является членом Союза композиторов России и лектором Нижегородской государственной академической филармонии им. М. Л. Ростроповича. Уникальные знания и опыт Анастасии позволят вам взглянуть на музыкальный мир с новой стороны.

Не упустите возможность узнать больше о закулисье музыки! Ждем вас на лекции!

Расписание

Условные обозначения
Нижний Новгород, 24 августа
Заповедные кварталы Нижний Новгород, Короленко, 17
16:00

