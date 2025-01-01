Меню
Лекция Анастасии Карловой «Неофициальное искусство 1960–1970-х годов: художники круга Довлатова»
12+
О концерте/спектакле

Фестиваль «День Д». Лекция о Довлатове в пространстве «Сообщество»

Приглашаем вас на лекцию, посвященную российскому неофициальному искусству 1960-х - 1970-х годов. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Сообщество» в «Доме 12» и будет основано на материалах коллекции Русского музея с включением произведений из других музейных и частных собраний.

Творчество художников круга С. Довлатова

Особое внимание будет уделено творчествуArtists таких художников, как Е. Михнова-Войтенко, О. Целкова, М. Шемякин, А. Зверев и других. Лекция будет сопровождаться богатым иллюстративным материалом, включая поступления в фонды Русского музея в 2000-е - 2010-е годы.

О лекции и ведущем

Лекцию проведет Анастасия Карлова — ведущий научный сотрудник отдела новейших течений Русского музея, кандидат культурологии и искусствовед. Анастасия активно участвует в курировании музейных проектов, выступает на международных и всероссийских конференциях, а также публикует статьи в научных сборниках и выставочных каталогах.

Регистрация и цены на вход

Входной билет в «Сообщество», действительный в течение всего дня, составляет 250 рублей, оплата производится при входе. Для пенсионеров, граждан с инвалидностью и членов многодетных семей вход бесплатный. Обратите внимание, что для участия в лекции требуется предварительная регистрация.

Фестиваль «День Д»

Кроме того, сообщаем, что фестиваль Сергея Довлатова и его времени «День Д» пройдет в Санкт-Петербурге в девятый раз 30-31 августа 2025 года. Темой фестиваля станет «Ленинград Довлатова. Дружеские круги и стили жизни». Слоган Дня Д-2025: «В любой ситуации необходима минимальная доля абсурда». В рамках фестиваля запланировано более 50 событий — от лекций и экскурсий до концертов и кинопоказов.

