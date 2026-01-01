Лекция Алексея Исайчева. «Большой балет. Мировые премьеры. к 250-летию театра «Красный мак»
Лекция Алексея Исайчева. «Большой балет. Мировые премьеры. к 250-летию театра «Красный мак»

Возраст 12+
О выставке

Лекция Алексея Исайчева о Большом балете

17 июня в 19:30 в ГУМ Кинозале состоится лекция Алексея Исайчева «Большой балет. Мировые премьеры «Красный мак»». Этот юбилейный авторский проект включает три акта с прологом и погружает зрителей в уникальный мир Большого театра.

Большой театр невозможно представить без культовых спектаклей, ставших историей. Произведения, такие как «Дон Кихот», «Лебединое озеро», «Кармен-сюита» и «Иван Грозный», по-прежнему обогащают репертуар. Лекция затронет такие события, как мировые премьеры «Золушки» и «Анны Карениной», и расскажет о судьбах великих хореографов и балетных звезд.

Советский балет «Красный мак»

Во втором акте лекции внимание будет уделено советскому балету «Красный мак». Этот спектакль, основанный на публикации в газете «Правда», стал важным этапом в развитии балета в СССР. Он не только доказал жизнеспособность классического танца, но и занял важное место в программе официальных визитов зарубежных лидеров.

Интересно, что «Красный мак» вдохновил отечественную промышленность на создание разнообразного «мерча», несмотря на изменения в названии спектакля. Лектор, Алексей Исайчев, является ведущим редактором и преподавателем, что гарантирует глубокое понимание и анализ обсуждаемых тем.

Не упустите возможность узнать больше о шедеврах Большого театра и их создателях. Ждем вас на лекции!

Июнь
17 июня среда
19:30
Кинозал ГУМа Москва, Красная пл., 3, ГУМ, 3 линия, 3 этаж
