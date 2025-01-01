Лекция о Рембрандте в ГУМ Кинозале

5 августа в 19:30 ГУМ Кинозал приглашает всех желающих на лекцию Анны Вихровой. Тема лекции: «РЕКВИЕМ ПО РЕМБРАНДТУ. Взлеты и падения в творчестве выдающегося мастера светотени».

О Рембрандте и его наследии

Произведения Рембрандта являются гордостью крупнейших музеев мира, несмотря на то что после его смерти художник оказался в забвении. Русские императоры Романовы считали своим долгом пополнение обширного собрания его работ. Рембрандт пережил как величайшую славу, так и позорное банкротство, а также любовь и потерю близких. Интересно, что его могила до сих пор остается неизвестной, однако роскошный дом в Амстердаме сохранился и открыт для посещения.

Темы лекции

На лекции будут обсуждаться:

Судьба мастера и её отражение в его произведениях;

Причины, по которым Рембрандт часто изображал себя в разном возрасте и эмоциональном состоянии;

История «путешествий» его картин из частных коллекций в музейные.

Уникальные материалы

В ходе лекции зрители смогут увидеть живописные и графические работы Рембрандта из различных музеев мира и частных коллекций. Также будут представлены произведения его современников, некоторые из которых затмили славу художника при жизни.

О лекторе

Анна Вихрова — искусствовед, арт-директор Vikhrovaart gallery и международной ассоциации Korrespondance, куратор выставочных и образовательных программ, а также лектор ГМИИ имени А. С. Пушкина.

Не упустите возможность погрузиться в мир великого художника и узнать больше о его жизни и творчестве!