Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Лекция А. Вихровой. Тема «Реквием по Рембрандту. Взлеты и падения в творчестве мастера светотени»
Билеты от 2500₽
Киноафиша Лекция А. Вихровой. Тема «Реквием по Рембрандту. Взлеты и падения в творчестве мастера светотени»

Лекция А. Вихровой. Тема «Реквием по Рембрандту. Взлеты и падения в творчестве мастера светотени»

18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Лекция о Рембрандте в ГУМ Кинозале

5 августа в 19:30 ГУМ Кинозал приглашает всех желающих на лекцию Анны Вихровой. Тема лекции: «РЕКВИЕМ ПО РЕМБРАНДТУ. Взлеты и падения в творчестве выдающегося мастера светотени».

О Рембрандте и его наследии

Произведения Рембрандта являются гордостью крупнейших музеев мира, несмотря на то что после его смерти художник оказался в забвении. Русские императоры Романовы считали своим долгом пополнение обширного собрания его работ. Рембрандт пережил как величайшую славу, так и позорное банкротство, а также любовь и потерю близких. Интересно, что его могила до сих пор остается неизвестной, однако роскошный дом в Амстердаме сохранился и открыт для посещения.

Темы лекции

На лекции будут обсуждаться:

  • Судьба мастера и её отражение в его произведениях;
  • Причины, по которым Рембрандт часто изображал себя в разном возрасте и эмоциональном состоянии;
  • История «путешествий» его картин из частных коллекций в музейные.

Уникальные материалы

В ходе лекции зрители смогут увидеть живописные и графические работы Рембрандта из различных музеев мира и частных коллекций. Также будут представлены произведения его современников, некоторые из которых затмили славу художника при жизни.

О лекторе

Анна Вихрова — искусствовед, арт-директор Vikhrovaart gallery и международной ассоциации Korrespondance, куратор выставочных и образовательных программ, а также лектор ГМИИ имени А. С. Пушкина.

Не упустите возможность погрузиться в мир великого художника и узнать больше о его жизни и творчестве!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 августа
Кинозал ГУМа Москва, Красная пл., 3, ГУМ, 3 линия, 3 этаж
19:30 от 2500 ₽

В ближайшие дни

1418 дней. К 80-летию Великой Победы
12+
Живопись Графика Скульптура Классическое искусство
1418 дней. К 80-летию Великой Победы
18 декабря в 17:30 Западное крыло Новой Третьяковки
Билеты
1418 дней. К 80-летию Великой Победы
12+
Живопись Графика Скульптура Классическое искусство
1418 дней. К 80-летию Великой Победы
16 декабря в 15:00 Западное крыло Новой Третьяковки
Билеты
Sense. Геометрия чувств
0+
Интерактивный Новые медиа Современное искусство
Sense. Геометрия чувств
12 августа в 13:20 Центр «Марс»
от 1200 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше