Лекция об амазонках в ГУМ Кинозале

24 июля в 19:30 в ГУМ Кинозале пройдет лекция Анны Вихровой, искусствоведа и арт-директора Vikhrovaart gallery. Тема лекции - «АМАЗОНКИ. Их след в истории и культуре». Это уникальная возможность узнать больше о женщинах-воительницах, которые на протяжении веков вдохновляли художников и поэтов, а также становились символами феминизма.

Культура и мифология амазонок

Образ амазонок встречается в мифах многих народов Средиземноморья и Причерноморья. Эти женщины-воительницы оставили заметный след в искусстве Древней Греции и особенно на территории Малой Азии. Здесь, с древнейших времен, поклонялись Великой матери, а в период греческой колонизации этот культ трансформировался в почитание Артемиды Эфесской.

В честь Артемиды цари Карии называли своих дочерей. Известна Артемизия, дочь Линдамиса, которая в V веке до н.э. стала единственной женщиной-адмиралом в античной истории, сражаясь на стороне персов в знаменитом Соломинском сражении. Позже, в IV веке до н.э., Артемизия, дочь Гекатомна и жена Мавзола, управляла Карией и завершила строительство Мавзолея Галикарнасского — одного из Семи чудес Света.

Удивительные судьбы и наследницы амазонок

На лекции вы также узнаете об истории Гипсикратии, личного телохранителя и возлюбленной Понтийского царя Митридата Евратора VI. Ее надгробие было найдено в Фанагории в 2013 году. Мы исследуем судьбы удивительных женщин и их наследниц, а также обсудим, почему укротить амазонок, согласно мифам, можно было только с помощью дипломатии, доблести и любви.

Не упустите возможность

Приходите на лекцию, чтобы увидеть произведения искусства с изображением амазонок, разбросанные по всему миру, и погрузиться в увлекательный мир древнегреческой мифологии и культуры.

Ждем вас на лекции Анны Вихровой!