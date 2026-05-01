Лекция А. Дроновой. Тема: «Птенцы дворянских гнезд». Из истории воспитания в Российской империи»
Лекция А. Дроновой. Тема: «Птенцы дворянских гнезд». Из истории воспитания в Российской империи»

О выставке

Лекция о дворянском воспитании в Российской империи

ГУМ Кинозал приглашает на лекцию историка Ангелины Дроновой на тему «Птенцы дворянских гнезд. Из истории воспитания в Российской империи». Эта лекция предлагает уникальную возможность познакомиться с особенностями воспитания аристократов императорской России.

Образ дворянина

Дворянин — это не просто статус, а особая культура жизни. Образ, который мы часто представляем, порой включает элементы снобизма, которые не всегда отражают реальность. Ангелина Дронова предложит рассмотреть более глубокие аспекты личности аристократа: храбрость, честность, трудолюбие.

Воспитание дворянских детей

На лекции речь пойдет о том, как воспитывались дети дворян. Стремились ли родители раскрыть индивидуальность своих детей или воспитывали их в рамках установленных норм? Вы не услышите просто пересказ учебника хороших манер; лекция углубится в практику воспитания, рассматривая примеры знаменитых родов, таких как Голицын, Долгоруков, Салтыков и Мещерский.

Европейские традиции и русское образование

Благодаря этой лекции зрители узнают, какие европейские традиции были заимствованы русскими педагогами. Как двуязычие повлияло на обучение дворянских детей? Как реформы Сперанского изменили подход к образованию в пансионах Москвы и Петербурга?

О спикере

Ангелина Дронова — выпускница кафедры истории России XIX века — начала XX века Исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, приглашенный преподаватель РУДН и аккредитованный гид города Москвы.

Не упустите возможность узнать больше о забытой культуре и традициях русской аристократии!

Май
29 мая пятница
19:30
Кинозал ГУМа Москва, Красная пл., 3, ГУМ, 3 линия, 3 этаж
от 2500 ₽

