Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Лекция А . Вихровой. Тема: «Знаменитые куртизанки и их вклад в культуру»
Билеты от 2500₽
Киноафиша Лекция А . Вихровой. Тема: «Знаменитые куртизанки и их вклад в культуру»

Лекция А . Вихровой. Тема: «Знаменитые куртизанки и их вклад в культуру»

18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О выставке

Пикантная лекция в ГУМ Кинозале

4 декабря в 19:30 в ГУМ Кинозале пройдет лекция искусствоведа Анны Вихровой. Тема лекции: «Знаменитые куртизанки и их вклад в развитие культуры».

Куртизанки как культурные иконы

На лекции вы узнаете, какой значительный след оставили куртизанки в истории искусств. Их идеальные формы вдохновили художников на создание шедевров, изменивших наш взгляд на искусство. Эти женщины не только были музами, но и двигали вперед модные тенденции, а также способствовали эмансипации, предоставляя женщинам право заниматься наукой и искусством.

Знаменитые личности и их куртизанки

Анна Вихрова расскажет об этих удивительных женщинах, чьи имена знакомы многим. Вы узнаете, как куртизанки влияло на таких известных мыслителей и художников, как Сократ, Перикл, Рафаэль и Эдуард Мане. Мы поговорим о том, кто вдохновлял величайших мастеров и как их судьбы переплетались с судьбами императоров и принцев.

О лекторе

Анна Вихрова — искусствовед, арт-директор Vikhrovaart gallery и международной ассоциации Korrespondance. Она является куратором выставочных и образовательных программ, а также лектором ГМИИ имени А. С. Пушкина. Ее глубокие знания и опыт позволяют создавать интересные и познавательные лекции.

Не упустите возможность окунуться в увлекательный мир куртизанок и их влияния на культуру!

Купить билет на выставка Лекция А . Вихровой. Тема: «Знаменитые куртизанки и их вклад в культуру»

Помощь с билетами
Декабрь
15 декабря понедельник
19:30
Кинозал ГУМа Москва, Красная пл., 3, ГУМ, 3 линия, 3 этаж
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Сон в музее
0+
Живопись Инсталляция Новые медиа Интерактивный Современное искусство
Сон в музее
19 декабря в 14:20 Центр «Марс»
от 950 ₽
Постоянная экспозиция Музея-квартиры Аполлинария Васнецова
0+
Живопись Классическое искусство
Постоянная экспозиция Музея-квартиры Аполлинария Васнецова
7 января в 09:00 Музей Аполлинария Васнецова
Билеты
Sense. Геометрия чувств
0+
Интерактивный Новые медиа Современное искусство
Sense. Геометрия чувств
7 января в 14:40 Центр «Марс»
от 1500 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше