Пикантная лекция в ГУМ Кинозале

4 декабря в 19:30 в ГУМ Кинозале пройдет лекция искусствоведа Анны Вихровой. Тема лекции: «Знаменитые куртизанки и их вклад в развитие культуры».

Куртизанки как культурные иконы

На лекции вы узнаете, какой значительный след оставили куртизанки в истории искусств. Их идеальные формы вдохновили художников на создание шедевров, изменивших наш взгляд на искусство. Эти женщины не только были музами, но и двигали вперед модные тенденции, а также способствовали эмансипации, предоставляя женщинам право заниматься наукой и искусством.

Знаменитые личности и их куртизанки

Анна Вихрова расскажет об этих удивительных женщинах, чьи имена знакомы многим. Вы узнаете, как куртизанки влияло на таких известных мыслителей и художников, как Сократ, Перикл, Рафаэль и Эдуард Мане. Мы поговорим о том, кто вдохновлял величайших мастеров и как их судьбы переплетались с судьбами императоров и принцев.

О лекторе

Анна Вихрова — искусствовед, арт-директор Vikhrovaart gallery и международной ассоциации Korrespondance. Она является куратором выставочных и образовательных программ, а также лектором ГМИИ имени А. С. Пушкина. Ее глубокие знания и опыт позволяют создавать интересные и познавательные лекции.

Не упустите возможность окунуться в увлекательный мир куртизанок и их влияния на культуру!