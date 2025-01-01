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Лекция 5. Мода/иллюстрация, комикс, стрит-арт
Киноафиша Лекция 5. Мода/иллюстрация, комикс, стрит-арт

Лекция 5. Мода/иллюстрация, комикс, стрит-арт

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О концерте/спектакле

Лекция о моде, иллюстрации и уличном искусстве в Third Place

Культурное пространство Third Place приглашает всех желающих на увлекательную лекцию, посвящённую сотрудничеству моды и иллюстрации. Мероприятие пройдет в рамках программы по исследованию влияния различных культурных явлений на современное искусство и моду.

Темы лекции

В ходе лекции будут обсуждаться:

  • Синергия между модой и иллюстрацией.
  • Интервенции уличного искусства в мир моды.
  • Влияние культуры комиксов на современный дизайн и стиль.

Интересные факты

Знаете ли вы, что уличное искусство в последние десятилетия стало неотъемлемой частью модной индустрии? Многие известные бренды активно сотрудничают с граффити-художниками и иллюстраторами, чтобы привнести в свои коллекции уникальность и современный дух. Также комиксы, как форма искусства, вдохновили множество дизайнеров на создание коллекций, которые не только радуют глаз, но и рассказывают истории.

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 августа
Культурное пространство Third Place Санкт-Петербург, Литейный просп., 62
20:00 от 525 ₽

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