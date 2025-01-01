Лекция о философских идеях будущего в Красноярске

Люди живут надеждами, устремляя свои помыслы в мир благоденствия. Мечты о прекрасном будущем, где все будут равны и счастливы, вдохновляют нас на создание удивительных и иногда несбыточных миров.

На предстоящей лекции мы поговорим о самых ярких утопических идеях в истории философии. В программе:

«Государство» Платона

«Утопия» Томаса Мора

Социалистическая утопия Карла Маркса

«Принцип надежды» Эрнста Блоха

Социальная инженерия Карла Поппера

Лектор, Елизавета Кролль, старший преподаватель кафедры философии Гуманитарного института и учитель обществознания Физико-математической школы Сибирского федерального университета, расскажет о том, как помыслы о будущем формировали историю и продолжают оказывать влияние на наш мир сегодня.

Приходите и погрузитесь в захватывающий мир идей, которые влияли на наше понимание справедливости и счастья!