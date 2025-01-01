Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лекция «5 философских утопий всех времен. Как мечта становится надеждой»
Киноафиша Лекция «5 философских утопий всех времен. Как мечта становится надеждой»

Лекция «5 философских утопий всех времен. Как мечта становится надеждой»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Лекция о философских идеях будущего в Красноярске

Люди живут надеждами, устремляя свои помыслы в мир благоденствия. Мечты о прекрасном будущем, где все будут равны и счастливы, вдохновляют нас на создание удивительных и иногда несбыточных миров.

На предстоящей лекции мы поговорим о самых ярких утопических идеях в истории философии. В программе:

  • «Государство» Платона
  • «Утопия» Томаса Мора
  • Социалистическая утопия Карла Маркса
  • «Принцип надежды» Эрнста Блоха
  • Социальная инженерия Карла Поппера

Лектор, Елизавета Кролль, старший преподаватель кафедры философии Гуманитарного института и учитель обществознания Физико-математической школы Сибирского федерального университета, расскажет о том, как помыслы о будущем формировали историю и продолжают оказывать влияние на наш мир сегодня.

Приходите и погрузитесь в захватывающий мир идей, которые влияли на наше понимание справедливости и счастья!

Купить билет на выставка Лекция «5 философских утопий всех времен. Как мечта становится надеждой»

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
6 ноября четверг
19:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 550 ₽

В ближайшие дни

XVI Красноярская музейная биеннале «Принцип надежды»
0+
Фестиваль Классическое искусство Современное искусство
XVI Красноярская музейная биеннале «Принцип надежды»
11 октября в 11:00 Красноярский музейный центр «Площадь Мира»
от 200 ₽
Лекция «Еще не конец. Проекты памяти в искусстве»
16+
Лекция
Лекция «Еще не конец. Проекты памяти в искусстве»
20 ноября в 19:00 Красноярский музейный центр «Площадь Мира»
от 550 ₽
Мастерская трогательных дел
6+
Мастер-класс
Мастерская трогательных дел
11 октября в 14:00 Красноярский музейный центр «Площадь Мира»
от 500 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше