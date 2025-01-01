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Лекция 4. Мода/театр, музыка, танец
Киноафиша Лекция 4. Мода/театр, музыка, танец

Лекция 4. Мода/театр, музыка, танец

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О концерте/спектакле

Театр и мода: Взаимовлияние искусств. Лекция в Third Place

Приглашаем вас на уникальную лекцию, посвященную взаимосвязи театра и моды. Мы обсудим, как театр, опера, балет и цирк вдохновляют модельеров на создание их коллекций. Эту связь можно проследить на протяжении всей истории искусства. Модельеры черпают идеи из сценических образов, в то время как художники моды создают декорации и стиль для театра.

Модные показы как театрализованные шоу

В ходе лекции мы обязательно затронем вопрос, как и почему модные показы превратились в настоящие театрализованные шоу. Эти мероприятия стали не просто демонстрацией одежды, но и зрелищем, которое захватывает воображение зрителей. Мы рассмотрим примеры ярких коллабораций между модой и театром, которые продемонстрируют, как эти два мира взаимодействуют и дополняют друг друга в наши дни.

Интересные факты

  • Знаете ли вы, что многие знаменитые модельеры, такие как Ив Сен Лоран и Жан-Поль Готье, черпали вдохновение в классических театральных постановках?
  • Некоторые показ мод стали своеобразными театральными спектаклями, в которых участвуют не только модели, но и актеры, танцоры и даже музыканты.

Не упустите возможность погрузиться в мир, где мода и театр встречаются на одной сцене. Ждём вас на нашей встрече!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 июля
Культурное пространство Third Place Санкт-Петербург, Литейный просп., 62
20:00 от 525 ₽

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