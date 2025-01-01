Меню
Лекция 3. Россини: повседневная жизнь в комической опере
Лекция 3. Россини: повседневная жизнь в комической опере

О концерте/спектакле

Лекция о Россини в пространстве Third Place

Приглашаем вас на увлекательную лекцию, посвященную творчеству великого композитора Джоаккино Россини. Это уникальное событие пройдет в культурном пространстве Third Place и будет посвящено комической опере, её особенностям и влиянию на повседневную жизнь людей.

Тема лекции

На лекции будут обсуждаться яркие примеры из произведений Россини, такие как «Севильский цирюльник» и «Итальянка в Алжире». Вы узнаете о том, как Россини запечатлел быт и настроение своего времени через музыку и текст, а также как его произведения продолжают вдохновлять современных зрителей.

Зачем посетить

Эта лекция будет полезна как профессиональным музыкантам и театроведам, так и любителям оперы, которые хотят глубже понять комическую составляющую музыкального искусства. Вам откроются новые горизонты восприятия классической музыки и театра.

Не упустите возможность узнать больше о Россини и его комических операх. Ждем вас в Third Place!

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 15 октября
Культурное пространство Third Place Санкт-Петербург, Литейный просп., 62
20:00 от 525 ₽

