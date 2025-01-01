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Лекция 3. Мода/искусство: концептуальный подход
Киноафиша Лекция 3. Мода/искусство: концептуальный подход

Лекция 3. Мода/искусство: концептуальный подход

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О концерте/спектакле

Взаимопроникновение моды и концептуального искусства. Лекция в Third Place

Приглашаем вас на уникальную встречу, посвященную процессу взаимопроникновения современной моды и концептуального искусства. Это событие станет настоящим открытием для всех, кто интересуется последними тенденциями в мире искусства и моды.

Темы обсуждения

В рамках встречи мы будем обсуждать ключевые понятия концептуальной и альтернативной моды. Участники смогут взглянуть на то, как в области антимоды высказывались выдающиеся художники, такие как:

  • Уильям Моррис
  • Густав Климт
  • Итальянские футуристы
  • Казимир Малевич
  • Энди Уорхол
  • Концептуальные художники 1970-х годов

Интересные факты

Не упустите возможность узнать, как работы этих мастеров вдохновляют современных дизайнеров и как их идеи продолжают влиять на индустрию моды. Возможно, вы откроете для себя неожиданные связи между искусством и модой, которые изменят ваше восприятие этих областей.

Не пропустите это захватывающее событие, которое позволит вам глубже понять влияние концептуального искусства на современную моду!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 июля
Культурное пространство Third Place Санкт-Петербург, Литейный просп., 62
20:00 от 525 ₽

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