Взаимопроникновение моды и концептуального искусства. Лекция в Third Place

Приглашаем вас на уникальную встречу, посвященную процессу взаимопроникновения современной моды и концептуального искусства. Это событие станет настоящим открытием для всех, кто интересуется последними тенденциями в мире искусства и моды.

Темы обсуждения

В рамках встречи мы будем обсуждать ключевые понятия концептуальной и альтернативной моды. Участники смогут взглянуть на то, как в области антимоды высказывались выдающиеся художники, такие как:

Уильям Моррис

Густав Климт

Итальянские футуристы

Казимир Малевич

Энди Уорхол

Концептуальные художники 1970-х годов

Интересные факты

Не упустите возможность узнать, как работы этих мастеров вдохновляют современных дизайнеров и как их идеи продолжают влиять на индустрию моды. Возможно, вы откроете для себя неожиданные связи между искусством и модой, которые изменят ваше восприятие этих областей.

Не пропустите это захватывающее событие, которое позволит вам глубже понять влияние концептуального искусства на современную моду!