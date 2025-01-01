Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лекция 2. Барокко: виртуозность в центре оперы
Киноафиша Лекция 2. Барокко: виртуозность в центре оперы

Лекция 2. Барокко: виртуозность в центре оперы

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Лекция о музыке барокко в пространстве Third Place

Культурное пространство Third Place приглашает на вторую лекцию из цикла, посвященного особенностям барочной оперы. В этой лекции мы подробно рассмотрим, как виртуозность исполнения и сложные музыкальные формы эпохи барокко определяли характер оперного искусства того времени.

О чем лекция?

Лекция затронет такие важные аспекты, как:

  • История барочной оперы: от записи до сцены.
  • Виртуозные техники исполнения, ставшие signature move для солистов.
  • Влияние барокко на современную оперу и исполнение классических произведений.

Почему стоит посетить?

Если вы интересуетесь оперным искусством и хотите глубже понять его корни, эта лекция станет настоящей находкой. Ведущий — опытный музыковед и практикующий исполнитель, который поделится уникальными историями из мира оперы.

Интересные факты о барокко

Барокко — это не только стиль, но и целая эпоха, когда в опере были популярны такие именитые композиторы, как Клаудио Монтеверди и Георг Фридрих Гендель. Уникальные формы и богатая мелодика позволили создать шедевры, которые актуальны и по сей день.

Приходите, чтобы окунуться в мир барокко и открыть для себя его тайны!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 8 октября
Культурное пространство Third Place Санкт-Петербург, Литейный просп., 62
20:00 от 525 ₽

В ближайшие дни

Постоянная экспозиция Музея флорентийской мозаики
0+
Классическое искусство
Постоянная экспозиция Музея флорентийской мозаики
14 сентября в 12:00 Музей флорентийской мозаики им. Ошкукова
от 300 ₽
Музей йоги: аудиовизуальное путешествие через века
6+
Интерактивный Видео Исторические выставки Скульптура Инсталляция Объект Экскурсия Современное искусство
Музей йоги: аудиовизуальное путешествие через века
24 августа в 17:00 Музей йоги Sanskar
от 500 ₽
Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
12+
Видео Инсталляция Объект Фотография
Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
22 сентября в 18:00 Севкабель Порт
от 900 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше