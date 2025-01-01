Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лекция 1. Монтеверди: музыка — слуга поэзии
Киноафиша Лекция 1. Монтеверди: музыка — слуга поэзии

Лекция 1. Монтеверди: музыка — слуга поэзии

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Лекция о Монтеверди в пространстве Third Place

Приглашаем вас на первую лекцию цикла, посвященную выдающемуся композитору и музыкальному новатору — Клаудио Монтеверди. В культурном пространстве Third Place вы сможете погрузиться в мир музыки, которая служит поэзии и вдохновляет на творчество.

О Монтеверди и его вкладе в искусство

Клаудио Монтеверди считается одним из основоположников оперы и важнейшей фигурой в истории западной музыки. Его работы стали мостом между ренессансной и барочной музыкальными традициями. В лекции будут рассмотрены ключевые моменты его карьеры, а также влияние поэзии на музыкальные формы, которые он создавал.

Зачем стоит посетить лекцию?

Участие в этой лекции предоставит вам возможность узнать о том, как музыкальные и поэтические элементы переплетаются в произведениях Монтеверди. Это отличный шанс для любителей театра и музыки ознакомиться с наследием мастера и его подходом к созданию оперной музыки.

Место и время проведения

Лекция пройдет 1 октября 2025 в уютном культурном пространстве Third Place, известном своей изысканной атмосферой и культурными событиями. Здесь вы сможете не только насладиться выступлением, но и задать вопросы эксперту в области музыки.

Не упустите возможность соприкоснуться с искусством и погрузиться в богатый мир творчества Клаудио Монтеверди!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 октября
Культурное пространство Third Place Санкт-Петербург, Литейный просп., 62
20:00 от 525 ₽

В ближайшие дни

Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта
12+
Фотография Современное искусство
Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта
24 августа в 13:30 Манеж
Билеты
Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта
12+
Фотография Современное искусство
Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта
8 сентября в 19:00 Манеж
Билеты
Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
12+
Видео Инсталляция Объект Фотография
Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
3 сентября в 19:30 Севкабель Порт
от 900 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше