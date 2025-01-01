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Лекционная программа «Звезда, подарившая жизнь»
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Лекционная программа «Звезда, подарившая жизнь»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Лекция о Солнце: тайны и загадки нашей звезды в Волгоградском планетарии

В Солнечной системе восемь планет, но только на Земле существует жизнь. Почему так? На эту и многие другие вопросы ответит уникальная лекция, посвященная Солнцу — главному источнику энергии на Земле.

Что такое Солнце?

Солнце — это не просто светило на небе. Это звезда, состоящая из горячих газов, в основном водорода и гелия. Солнце взаимодействует с Землей, и это взаимодействие имеет огромное значение. Например, усиление солнечной активности вызывает яркие полярные сияния и магнитные бури, которые могут повлиять на технологии и повседневную жизнь людей.

Космическая погода и её предсказание

Для того чтобы предсказать космическую погоду, ученые используют наземные и космические обсерватории и телескопы. Эти исследования помогают понять, как солнечные вспышки и другие явления влияют на Землю и её атмосферу.

Будущее Солнца и человечества

Сколько еще будет светить наша звезда? Что произойдет с ней в далеком будущем? И что ждет человечество, когда Солнце погибнет? На лекции будут рассмотрены различные сценарии, связанные с жизненным циклом Солнца и его воздействием на Землю.

Формат лекции

Лекция будет сопровождаться полнокупольным изображением, что позволит зрителям наглядно представить, что происходит на Солнце и в его окрестностях. Это уникальный шанс погрузиться в мир астрономии и узнать больше о нашем космическом соседе.

Не упустите возможность расширить свои знания о Солнце и его влиянии на жизнь на Земле!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 28 июля
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
16:00 от 550 ₽
Волгоград, 9 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
16:00 от 550 ₽
Волгоград, 31 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
16:00 от 550 ₽

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