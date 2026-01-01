Оповещения от Киноафиши
Лекция о Гагарине в Волгоградском Планетарии

12 апреля 1961 года мир узнал о Юрии Гагарине, первом человеке, совершившем космический полет на корабле «Восток». Этот исторический момент стал началом новой эры в освоении космоса, и сегодня Волгоградский планетарий приглашает зрителей на уникальный спектакль, посвященный его жизни и достижению.

История первого космонавта

Спектакль станет ярким рассказом о том, как Гагарин подготовился к полету и что происходило во время его исторического выхода в космос. Зрители увидят, как традиции советской космонавтики переплетаются с современными взглядами на науку и исследование космоса.

Значение полета для человечества

Полёт Юрия Гагарина стал не просто приключением, а важной вехой в истории человечества. Спектакль поднимет вопросы о влиянии невесомости на человеческое тело и о том, какие открытия последовали за первым полётом в космос.

Запись и обсуждение

На каждом показе зрители смогут задать вопросы, обсудить увиденное и узнать больше о космических исследованиях. Это отличный способ расширить свои знания о космосе и понять, какие вызовы стоят перед современными учеными.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного мероприятия в Волгоградском планетарии!

Март
9 марта понедельник
12:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 650 ₽

В ближайшие дни

