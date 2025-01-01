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Лекционная программа «Вселенная: от мифов до наших дней»
Киноафиша Лекционная программа «Вселенная: от мифов до наших дней»

Лекционная программа «Вселенная: от мифов до наших дней»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Загляните в Безбрежное Небо: Уникальная Программа в Звездном Доме

Приглашаем всех любителей астрономии и театра на первую в своем роде программу-гибрид в Звездном доме! Это уникальное событие сочетает в себе элементы классической познавательной лекции и захватывающие эффекты полнокупольной проекционной установки.

Что Вас Ждет

В рамках лекции вы сможете:

  • Познакомиться с созвездиями, видимыми на небе Волгограда.
  • Узнать, какие мифы Древней Греции скрываются за названиями звезд.
  • Получить ответы на вопросы о составе Вселенной в современном представлении.

Путешествие по Солнечной Системе

Полнокупольное изображение позволит вам совершить увлекательное путешествие по Солнечной системе. Вы сможете:

  • Побывать на Луне и Марсе.
  • Пролететь через пояс астероидов.
  • Взглянуть на звездный остров – галактику Млечный Путь.
  • Узнать о разнообразии звездных систем, из которых состоит наша Вселенная.

Не Упустите Возможность!

Это мероприятие станет отличной возможностью расширить свои знания об астрономии и насладиться уникальным зрелищем. Приходите и откройте для себя тайны ночного неба!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 30 июля
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
16:00 от 550 ₽
Волгоград, 30 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
16:00 от 550 ₽

В ближайшие дни

Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
6+
Естественно-научные Интерактивный Лекция
Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
12 августа в 11:00 Волгоградский планетарий
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Программа «Вечерние наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
12+
Естественно-научные Интерактивный Лекция
Программа «Вечерние наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
17 августа в 20:00 Волгоградский планетарий
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Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
6+
Естественно-научные Интерактивный Лекция
Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
30 августа в 11:00 Волгоградский планетарий
Билеты
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