Загляните в Безбрежное Небо: Уникальная Программа в Звездном Доме

Приглашаем всех любителей астрономии и театра на первую в своем роде программу-гибрид в Звездном доме! Это уникальное событие сочетает в себе элементы классической познавательной лекции и захватывающие эффекты полнокупольной проекционной установки.

Что Вас Ждет

В рамках лекции вы сможете:

Познакомиться с созвездиями, видимыми на небе Волгограда.

Узнать, какие мифы Древней Греции скрываются за названиями звезд.

Получить ответы на вопросы о составе Вселенной в современном представлении.

Путешествие по Солнечной Системе

Полнокупольное изображение позволит вам совершить увлекательное путешествие по Солнечной системе. Вы сможете:

Побывать на Луне и Марсе.

Пролететь через пояс астероидов.

Взглянуть на звездный остров – галактику Млечный Путь.

Узнать о разнообразии звездных систем, из которых состоит наша Вселенная.

Не Упустите Возможность!

Это мероприятие станет отличной возможностью расширить свои знания об астрономии и насладиться уникальным зрелищем. Приходите и откройте для себя тайны ночного неба!