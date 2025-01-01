Приглашаем всех любителей астрономии и театра на первую в своем роде программу-гибрид в Звездном доме! Это уникальное событие сочетает в себе элементы классической познавательной лекции и захватывающие эффекты полнокупольной проекционной установки.
В рамках лекции вы сможете:
Полнокупольное изображение позволит вам совершить увлекательное путешествие по Солнечной системе. Вы сможете:
Это мероприятие станет отличной возможностью расширить свои знания об астрономии и насладиться уникальным зрелищем. Приходите и откройте для себя тайны ночного неба!