Путешествие по метеоритным кратерам: от Земли до космоса. Лекция в Волгоградском планетарии

В далеком прошлом все планеты Солнечной системы испытали мощную метеоритную бомбардировку. Это привело к образованию многочисленных кратеров, которые стали характерными для рельефа таких каменистых планет, как Земля, а также их спутников и даже астероидов. Эти космические следы напоминают древний учебник, в котором мы можем прочитать историю нашей Солнечной системы.

Земные кратеры: следы катастроф

Наша Земля не стала исключением. Ее поверхность хранит память о крупных катастрофах, оставивших незаживающие раны. Эти события привели к исчезновению многих форм жизни, включая знаменитое вымирание динозавров. На территории России также имеются следы космических столкновений, которые можно увидеть и исследовать.

Путешествие по Солнечной системе

Мы предлагаем вам отправиться в увлекательное путешествие по Солнечной системе, чтобы познакомиться с самыми известными кратерами как на Земле, так и за ее пределами. Это не только возможность узнать больше о космических катастрофах, но и шанс заглянуть в прошлое, когда метеориты оставляли свои следы на поверхности планет.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительный мир космических кратеров!