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Лекционная программа «Следы космических катастроф»
Киноафиша Лекционная программа «Следы космических катастроф»

Лекционная программа «Следы космических катастроф»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Путешествие по метеоритным кратерам: от Земли до космоса. Лекция в Волгоградском планетарии

В далеком прошлом все планеты Солнечной системы испытали мощную метеоритную бомбардировку. Это привело к образованию многочисленных кратеров, которые стали характерными для рельефа таких каменистых планет, как Земля, а также их спутников и даже астероидов. Эти космические следы напоминают древний учебник, в котором мы можем прочитать историю нашей Солнечной системы.

Земные кратеры: следы катастроф

Наша Земля не стала исключением. Ее поверхность хранит память о крупных катастрофах, оставивших незаживающие раны. Эти события привели к исчезновению многих форм жизни, включая знаменитое вымирание динозавров. На территории России также имеются следы космических столкновений, которые можно увидеть и исследовать.

Путешествие по Солнечной системе

Мы предлагаем вам отправиться в увлекательное путешествие по Солнечной системе, чтобы познакомиться с самыми известными кратерами как на Земле, так и за ее пределами. Это не только возможность узнать больше о космических катастрофах, но и шанс заглянуть в прошлое, когда метеориты оставляли свои следы на поверхности планет.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительный мир космических кратеров!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 3 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
16:00 от 550 ₽
Волгоград, 13 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
16:00 от 550 ₽
Волгоград, 24 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
16:00 от 550 ₽

В ближайшие дни

Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
6+
Естественно-научные Интерактивный Лекция
Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
19 августа в 11:00 Волгоградский планетарий
Билеты
Комбинированная программа «Мир, в котором мы живем. Измеряя космос»
12+
Естественно-научные Лекция
Комбинированная программа «Мир, в котором мы живем. Измеряя космос»
14 августа в 10:00 Волгоградский планетарий
от 550 ₽
Программа «Вечерние наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
12+
Естественно-научные Интерактивный Лекция
Программа «Вечерние наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
21 августа в 20:00 Волгоградский планетарий
Билеты
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