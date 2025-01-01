Меню
Лекционная программа «Расширяя горизонты»
Киноафиша Лекционная программа «Расширяя горизонты»

Лекционная программа «Расширяя горизонты»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Полет Сквозь Века: лекция о Космосе

Человечество на протяжении веков мечтало о полетах в космос. Однако только в XX веке эти мечты начали сбываться, открывая новые горизонты для исследований и научных проектов.

Космос в Современной Науке

Сегодня пилотируемые полеты к звездам стали реальностью. Работа на орбитальной станции позволяет проводить уникальные эксперименты в условиях невесомости. Новые космические программы, включая российские, сосредоточены на изучении Луны и Марса, что открывает новые возможности для понимания нашей Солнечной системы.

Тайны Вселенной и Космические Телескопы

Современные космические телескопы раскрывают перед нами тайны Вселенной. Они позволяют погрузиться в ее далекое прошлое и исследовать загадочные явления, существующие далеко за пределами нашей планеты.

Достижения Космонавтики

В программе спектакля будет представлено множество интересных фактов об основных достижениях космонавтики XX века, а также увлекательные события, произошедшие в XXI веке. Зрители смогут узнать о новых космических программах и проектах, которые могут изменить наше представление о космосе.

Приходите и погрузитесь в захватывающий мир космоса, который вдохновляет на исследования и открывает новые горизонты!

В других городах

Волгоград, 14 сентября
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
16:00 от 550 ₽
Волгоград, 17 сентября
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
16:00 от 550 ₽
Волгоград, 26 сентября
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
16:00 от 550 ₽

