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Лекционная программа «Млечный путь»
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Лекционная программа «Млечный путь»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Путешествие по Млечному Пути: Звездные тайны на лекции в Волгоградском планетарии

Обозримый человеческим глазом космос включает в себя мириады звезд, которые объединяются в огромную галактику — Млечный Путь. С Земли это небесное великолепие наблюдается в виде широкой серебристой полосы, тускло светящейся на небесной сфере.

Что вас ждет на спектакле?

Участники программы совершат увлекательное путешествие по этой «небесной дороге». Они познакомятся с основными астрономическими понятиями, а также нанесут визит ближайшим соседям нашего Солнца. В ходе этого путешествия зрители заглянут в глубины Галактики и посетят некоторые звезды и звездные скопления.

Загадки космоса

Между звездами вас будут ждать облака газа и пыли, некоторые из которых настолько плотные, что скрывают все, что лежит за ними. Присутствующие смогут попытаться понять, что такое звезды и чем они отличаются от других небесных тел, а также обсудят, какими бывают звезды.

Интересные факты о звездах

  • Звезды — это огромные шары из газа, которые светятся за счет термоядерных реакций в их недрах.
  • Наиболее известная звезда — Солнце, которое является центром нашей солнечной системы.
  • Существует много типов звезд: от карликовых до гигантских, каждая из которых имеет свои уникальные характеристики.

Не упустите возможность окунуться в загадочный мир астрономии и узнать больше о том, что скрывает наш космос!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 6 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
16:00 от 550 ₽
Волгоград, 10 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
16:00 от 550 ₽
Волгоград, 15 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
16:00 от 550 ₽
Волгоград, 29 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
16:00 от 550 ₽

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