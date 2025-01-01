Загляните в мир астрономии: увлекательная программа в Звездном доме

Приглашаем вас на захватывающую программу, посвященную истории астрономии. Узнайте, как развивалась эта наука на протяжении веков и познакомьтесь с главным инструментом астронома – телескопом.

Путешествие по Солнечной системе

В рамках мероприятия вы сможете погрузиться в удивительный мир планет нашей Солнечной системы. Мы расскажем о планетах земной группы и величественных планетах-гигантах. Вы получите уникальную возможность увидеть реалистичное изображение ночного неба и созвездий, проецируемых на купол.

Интригующая история Звездного дома

Программа начнется с вводной части, где будут раскрыты секреты увлекательной истории Звездного дома. Вы также сможете ознакомиться с экспонатами и наглядными пособиями, которые сделают ваше путешествие по астрономии еще более увлекательным.

Не упустите шанс узнать больше о звездах и планетах в компании единомышленников. Ждем вас в Звездном доме!