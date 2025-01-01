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Лекционная программа «Космос Now»
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Лекционная программа «Космос Now»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Загляните в мир астрономии: увлекательная программа в Звездном доме

Приглашаем вас на захватывающую программу, посвященную истории астрономии. Узнайте, как развивалась эта наука на протяжении веков и познакомьтесь с главным инструментом астронома – телескопом.

Путешествие по Солнечной системе

В рамках мероприятия вы сможете погрузиться в удивительный мир планет нашей Солнечной системы. Мы расскажем о планетах земной группы и величественных планетах-гигантах. Вы получите уникальную возможность увидеть реалистичное изображение ночного неба и созвездий, проецируемых на купол.

Интригующая история Звездного дома

Программа начнется с вводной части, где будут раскрыты секреты увлекательной истории Звездного дома. Вы также сможете ознакомиться с экспонатами и наглядными пособиями, которые сделают ваше путешествие по астрономии еще более увлекательным.

Не упустите шанс узнать больше о звездах и планетах в компании единомышленников. Ждем вас в Звездном доме!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 27 июля
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
16:00 от 550 ₽
Волгоград, 2 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
16:00 от 550 ₽
Волгоград, 18 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
16:00 от 550 ₽

В ближайшие дни

Программа «Вечерние наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
12+
Естественно-научные Интерактивный Лекция
Программа «Вечерние наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
2 августа в 20:30 Волгоградский планетарий
Билеты
Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
6+
Естественно-научные Интерактивный Лекция
Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
25 августа в 15:00 Волгоградский планетарий
Билеты
Полнокупольная программа «Путеводные звезды & Разноцветная Вселенная»
12+
Лекция
Полнокупольная программа «Путеводные звезды & Разноцветная Вселенная»
17 августа в 14:00 Волгоградский планетарий
от 450 ₽
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