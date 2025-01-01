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Лекционная программа «Фантазии космоса»
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Лекционная программа «Фантазии космоса»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Тайны космоса на лекции в Волгоградском планетарии

Спектакль «Туманности» приглашает зрителей в увлекательное путешествие по бескрайним просторам вселенной. Это уникальное представление посвящено гигантским межзвездным облакам, состоящим из газа и пыли, которые восхищают своей красотой и разнообразием.

Космические облака и их магия

Туманности выделяются благодаря поглощению или излучению света, создавая невероятные визуальные эффекты. В космосе существуют объекты, которые стали колыбелью новых светил, а также те, что появляются на завершающих этапах жизни звезд. Эти небесные явления демонстрируют не только физическую красоту, но и богатство фантазии природы.

Название туманностей: от науки к искусству

Зрители смогут узнать, что ученые используют интересные и порой причудливые названия для космических газопылевых облаков. Многие из них имеют формы, которые вызывают в воображении узнаваемые образы, заставляя задуматься о загадках вселенной.

Визуальные эффекты

Программа спектакля основана на изображениях туманностей, сделанных мощными космическими телескопами «Хаббл» и «Джеймс Уэбб». Эти современные устройства открывают перед нами новые горизонты и позволяют увидеть космос в ранее недоступном свете.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого театрального опыта и прикоснуться к загадкам Вселенной!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 1 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
16:00 от 550 ₽
Волгоград, 4 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
16:00 от 550 ₽

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