Космический пантеон славы. Лекция в Волгоградском Планетарии

В Солнечной системе находятся более 130 астероидов, которые были названы в честь великих людей и исторических событий. Эти небесные тела составляют уникальный Космический пантеон славы, где особое место отведено героям Великой Отечественной войны.

Герои и их имена

Среди астероидов, названных в честь защитников Сталинграда, можно выделить:

Павел Семенов — командир 1-го танкового батальона 169 танковой бригады;

— командир 1-го танкового батальона 169 танковой бригады; Николай Лебедев — танкист;

— танкист; Наталья Качуевская — санинструктор;

— санинструктор; Рубен Ибарурри — испанец, ставший символом поддержки.

Астероид с номером 2250 имеет имя нашего героического города «Сталинград». Космическим памятником Великой Победе стал астероид № 1908 «Победа». В знак благодарности всем, кто завоевал Победу, астероид № 2021 получил название «Ветерания». За каждым из этих имен стоит подвиг и мужество, которые приближали окончательную победу.

Дань памяти героям

Создание Космического пантеона славы — это дань памяти тем, кто отстоял мир и свободу. Каждое имя в этом пантеоне несет в себе историю героизма и самопожертвования.