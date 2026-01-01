Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лекционная программа «Астероиды. Космический пантеон славы»
Киноафиша Лекционная программа «Астероиды. Космический пантеон славы»

Лекционная программа «Астероиды. Космический пантеон славы»

6+
Возраст 6+

О выставке

Космический пантеон славы. Лекция в Волгоградском Планетарии

В Солнечной системе находятся более 130 астероидов, которые были названы в честь великих людей и исторических событий. Эти небесные тела составляют уникальный Космический пантеон славы, где особое место отведено героям Великой Отечественной войны.

Герои и их имена

Среди астероидов, названных в честь защитников Сталинграда, можно выделить:

  • Павел Семенов — командир 1-го танкового батальона 169 танковой бригады;
  • Николай Лебедев — танкист;
  • Наталья Качуевская — санинструктор;
  • Рубен Ибарурри — испанец, ставший символом поддержки.

Астероид с номером 2250 имеет имя нашего героического города «Сталинград». Космическим памятником Великой Победе стал астероид № 1908 «Победа». В знак благодарности всем, кто завоевал Победу, астероид № 2021 получил название «Ветерания». За каждым из этих имен стоит подвиг и мужество, которые приближали окончательную победу.

Дань памяти героям

Создание Космического пантеона славы — это дань памяти тем, кто отстоял мир и свободу. Каждое имя в этом пантеоне несет в себе историю героизма и самопожертвования.

Купить билет на выставка Лекционная программа «Астероиды. Космический пантеон славы»

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
22 июня понедельник
16:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 650 ₽

В ближайшие дни

Лекционная программа «Чудеса света и Солнечной системы»
12+
Лекция

Лекционная программа «Чудеса света и Солнечной системы»

5 июня в 16:00 Волгоградский планетарий
от 650 ₽
Полнокупольная программа «Люсия. Секрет падающих звезд & Путеводные звезды»
6+
Лекция

Полнокупольная программа «Люсия. Секрет падающих звезд & Путеводные звезды»

29 июня в 10:00 Волгоградский планетарий
от 500 ₽
Полнокупольная программа «Путеводные звезды & обитаемая луна»
12+
Лекция

Полнокупольная программа «Путеводные звезды & обитаемая луна»

29 мая в 14:00 Волгоградский планетарий
от 500 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше