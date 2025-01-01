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Лекции об искусстве
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Лекции об искусстве

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Цикл лекций по русскому искусству

Приглашаем вас на цикл увлекательных лекций, посвященных русскому искусству разных эпох. Каждая лекция — это возможность глубже понять культурное наследие нашей страны и соприкоснуться с выдающимися произведениями искусства.

01.04 — «Как Петр I окно в Европу прорубал…»

Первая лекция откроет перед вами мир русского искусства XVIII века. Мы обсудим, как реформы Петра I повлияли на развитие художественных направлений и какие новые веяния пришли из Европы.

08.04 — Айвазовский, Брюллов и Иванов

Вторая лекция будет посвящена русскому искусству первой половины XIX века. Вы узнаете о выдающихся мастерах этого периода, таких как Иван Айвазовский, Карл Брюллов и Александр Иванов, и их вкладе в искусство.

15.04 — Передвижники и реализм в русском искусстве: бунт, Третьяков и провинция. Часть 1

Третья лекция расскажет о движении передвижников, их борьбе за реализм в искусстве и роли Павла Третьякова в популяризации русской живописи. Это первая часть, которая заложит основы понимания этого важного культурного явления.

22.04 — Передвижники и реализм в русском искусстве: бунт, Третьяков и провинция. Часть 2

Во второй части лекции мы углубимся в творчество передвижников и их влияние на провинциальное искусство. Узнаем, как эти художники изменили восприятие культуры в России.

29.04 — Грезы о прекрасном прошлом

Заключительная лекция будет посвящена журналу «Мир искусства» и его влиянию на русскую культуру на пороге XX века. Мы обсудим, как это издание открыло новые горизонты для многих художников и стало важной вехой в истории искусства.

Приходите на лекции, чтобы узнать больше о богатом наследии русской культуры и искусстве, которое продолжает вдохновлять и сегодня!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 июля
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
20:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
20:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
20:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
20:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
20:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 2 сентября
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
20:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 9 сентября
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
20:00 от 500 ₽

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