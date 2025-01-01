Цикл лекций по русскому искусству

Приглашаем вас на цикл увлекательных лекций, посвященных русскому искусству разных эпох. Каждая лекция — это возможность глубже понять культурное наследие нашей страны и соприкоснуться с выдающимися произведениями искусства.

01.04 — «Как Петр I окно в Европу прорубал…»

Первая лекция откроет перед вами мир русского искусства XVIII века. Мы обсудим, как реформы Петра I повлияли на развитие художественных направлений и какие новые веяния пришли из Европы.

08.04 — Айвазовский, Брюллов и Иванов

Вторая лекция будет посвящена русскому искусству первой половины XIX века. Вы узнаете о выдающихся мастерах этого периода, таких как Иван Айвазовский, Карл Брюллов и Александр Иванов, и их вкладе в искусство.

15.04 — Передвижники и реализм в русском искусстве: бунт, Третьяков и провинция. Часть 1

Третья лекция расскажет о движении передвижников, их борьбе за реализм в искусстве и роли Павла Третьякова в популяризации русской живописи. Это первая часть, которая заложит основы понимания этого важного культурного явления.

22.04 — Передвижники и реализм в русском искусстве: бунт, Третьяков и провинция. Часть 2

Во второй части лекции мы углубимся в творчество передвижников и их влияние на провинциальное искусство. Узнаем, как эти художники изменили восприятие культуры в России.

29.04 — Грезы о прекрасном прошлом

Заключительная лекция будет посвящена журналу «Мир искусства» и его влиянию на русскую культуру на пороге XX века. Мы обсудим, как это издание открыло новые горизонты для многих художников и стало важной вехой в истории искусства.

Приходите на лекции, чтобы узнать больше о богатом наследии русской культуры и искусстве, которое продолжает вдохновлять и сегодня!