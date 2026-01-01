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Лекарство от жадности
Киноафиша Лекарство от жадности

Спектакль Лекарство от жадности

6+
Продолжительность 55 минут
Возраст 6+

О спектакле

Сценическая версия сказки Владимира Илюхова для детей и взрослых

Ах, как прекрасна была жизнь в зимнем лесу, пока лесными жителями не завладела жадность. От этого недуга нужно срочно спасаться! Осторожно, не заболейте вирусом Жадности!

История о волшебном лесу и его жителях

Жили-были в сказочном лесу звери разные: Волк, Заяц, Лисичка… И жила-была в лесу Баба-Яга с Котом. Всё было хорошо, каждый занимался своим делом: Волк стражу нес, Кот на печи лежал, Заяц с Лисичкой пропитание добывали.

Жадность приходит в лес

И вот, Баба-Яга захотела сделать, как лучше, но получилось, как всегда. Понадобилась ей щепотка жадности для хозяйственных нужд. Но не так-то просто эту жадность взять, а еще сложнее её удержать!

Кто поможет справиться с жадностью?

Удастся ли вернуть всё обратно и справиться с жадностью? Кто поможет бедным зверушкам? Может, существует лекарство от неё? Ведь если не угомонить жадность, то весь лес заболеет, а там и весь остальной мир...

Приходите помочь лесным зверям избавиться от жадности!

В ролях:

  • Баба Яга — Юлия Троян
  • Волк — Алексей Колпаков
  • Кот — Валерий Кулигин
  • Лисичка — Татьяна Садовая
  • Заяц — Евгений Горбачук
  • Снегурочка — Елена Иванова
  • Жадность — Мария Гришмановская
  • Дед Мороз — Евгений Сафронов
Режиссер
Валерий Кулигин
В ролях
Юлия Троян
Алексей Колпаков
Валерий Кулигин
Татьяна Садовая
Евгений Горбачук
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