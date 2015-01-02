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Лекарь поневоле
Киноафиша Лекарь поневоле

Спектакль Лекарь поневоле

Постановка
Комедианты 16+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Лекарь поневоле» в театре «Комедианты»

В репертуаре театра «Комедианты» новая интерпретация комедии Жана Батиста Мольера — «Лекарь поневоле». Эта постановка, как и большинство работ великого драматурга, продолжает традиции «высокой комедии», граничащей с трагедией, как это определил ещё Пушкин.

Сюжет

В центре сюжета — находчивый и изобретательный Сганарель, который, благодаря стечению обстоятельств, становится лекарем поневоле. Ему предстоит излечить дочь знатного барина, которая внезапно потеряла способность говорить. Однако задача оказывается куда сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Образ Сганареля

Мольер сам играл роль Сганареля на сцене до конца своих дней, и эта пьеса неизменно пользовалась успехом. В интерпретации режиссёра Михаила Левшина, образ Сганареля приобретает новые оттенки. В нём видят не только ловкого обманщика, но и человека, стремящегося делать добро. Его обман оказывается «обманом во благо», а сам Сганарель — героем, который встаёт на путь добрых дел, используя свои таланты и изобретательность.

Почему стоит посмотреть

Спектакль «Лекарь поневоле» предлагает зрителям задуматься о границах своих возможностей, о том, как важно рисковать и пробовать себя в новых ролях. Но главное, он напоминает о том, что наивность и доверчивость людей можно использовать не с корыстными целями, а для общего блага.

Эта комедия, полная юмора и остроумия, раскрывает классическую тему в новом свете и обещает подарить зрителям не только смех, но и пищу для размышлений.

Режиссер
Михаил Левшин
В ролях
Евгений Талашманов
Роман Ишимов
Виталий Такс
Андрей Никитинских
Лариса Климова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 сентября
Комедианты Санкт-Петербург, Лиговский просп., 44
18:00 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 11 октября
Комедианты Санкт-Петербург, Лиговский просп., 44
18:00 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 22 октября
Комедианты Санкт-Петербург, Лиговский просп., 44
19:00 от 750 ₽

Фотографии

Лекарь поневоле Лекарь поневоле Лекарь поневоле Лекарь поневоле Лекарь поневоле Лекарь поневоле Лекарь поневоле Лекарь поневоле

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