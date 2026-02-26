Спектакль Лекарь поневоле

Комедия Мольера «Лекарь поневоле» в Самарском Дворце культуры

В Дворце культуры железнодорожников им. А. С. Пушкина состоится показ комедии Ж.-Б. Мольера «Лекарь поневоле». Эта знаменитая пьеса привлекает зрителей своим лёгким и игривым жанром фарса.

Сюжет

Главный герой, незатейливый обыватель, неожиданно оказывается в центре забавных событий. Его принимают за известного врача, и под угрозой избиения заставляют лечить состоятельную пациентку. С этого момента развертывается весёлый вихрь притворств и юмористических ситуаций, где сложно разобраться: что более фальшиво — врач или болезнь?

Философские размышления

Спектакль поднимает важные вопросы о жизни, предлагая зрителям задуматься над вечными ценностями — любовью и семьёй, которые порой отходят на второй план перед сиюминутными удовольствиями.

Комедия понравится всем, кто ценит сочетание смеха и глубоких размышлений, а также любителям театрального искусства.