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Леха
Киноафиша Леха

Спектакль Леха

История продавца-консультанта магазина паркетной доски
Постановка
Театр.doc industrial 16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль про самого обычного человека

«Леха» — это спектакль, рассказывающий о человеке, который мог бы быть кем угодно из нас. Он не герой фантастической истории, а просто парень из реальной жизни. В Москве он живёт уже семь лет, работает продавцом-консультантом в магазине паркетной доски, и у него нет амбициозных планов стать писателем, поэтом или бизнесменом. Леха — обычный человек, и именно его истории, прожитые на трёх жизненных этапах — детстве, юности и настоящем времени, становятся основой для спектакля.

Три этапа жизни

Актеры, занятые в спектакле, — его друзья, которые воспроизводят его переживания и жизненные события. Отношения с семьей, школа, первые влюблённости, работа — это не просто наброски, это настоящая жизнь, которая в спектакле пропускается через личные воспоминания и переживания его близких. Каждый из актёров старается передать ту атмосферу, в которой Леха существовал на разных этапах своей жизни.

История о простоте и искренности

Сам Леха не участвует в спектакле, оставив всё на усмотрение актёров, сдержанно заявив: «Ну вы актеры, вы и играйте». Это его история, но рассказывают её не он сам, а те, кто его знают и кто прожил с ним часть его жизни. Спектакль о том, как простые моменты и чувства, на первый взгляд, незаметные, могут стать важными и значимыми.

Режиссер
Виталий Таныгин
В ролях
Петр Вяткин
Арина Андержанова
Никита Евтушенко

Фотографии

Леха Леха Леха Леха Леха Леха Леха Леха Леха
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