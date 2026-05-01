Музыкальный проект Legruvy: джазовые ритмы из сердца Африки и Европы

Музыкальный проект Legruvy, объединяющий музыкантов из Камеруна, Мадагаскара и России, выступит на сцене «Unplugged» в клубе Алексея Козлова в Москве. Сочетая африканские музыкальные традиции с современными джазовыми и этническими элементами, коллектив радушно встречает зрителей ярким и необычным звучанием.

Популярные композиции, такие как «Legruvy Groove», «African Sunrise», «Madagascar Nights» и «Moscow Vibes», создают атмосферу, в которой нежный вайб тропических островов неожиданно переходит в энергичные ритмы вечеринки с танцами на пляже до самого рассвета.

Секреты группового звучания

Legruvy уже успел покорить сердца зрителей джазовых клубов своими зажигательными выступлениями на фестивалях, таких как «Chess & Jazz» и «Джаз-пленэр». Что же стоит за их заманчивым звучанием? Основу составляет настоящий африканский грув в сочетании с искренней подачей каждого музыканта. В программе — собственные версии знаковых хитов, включая произведения Майкла Джексона, Джеймса Брауна, Боба Марли и Адель, а также модные треки Джоржи Смит и «Tank and the Bangas».

Международный состав

На сцене появятся музыканты из разных стран: жаркий Камерун, солнечная Греция, экзотический Мадагаскар и, конечно, Россия. Основателем и продюсером коллектива является Даниэль Лепети Ондого — музыкант из Камеруна, который уже почти десять лет живёт и работает в России. В его арсенале не только глубокие знания российской культуры, но и сотрудничество с ведущими музыкантами, включая ансамбль барабанщика Олега Бутмана.

Музыкальный диалог культур

В проекте Legruvy артисты из разных уголков мира объединяют свои национальные культуры, создавая яркую и самобытную музыкальную палитру. Завораживающее звучание формируется благодаря талантливым музыкантам: Даниэлю Лепети Ондого (бас, вокал), Malala (вокал), Стефании (вокал), Михаилу Епифанову (гитара), Антону Мачуленко (клавишные) и Михаилу Масленникову (ударные).

Выступление в клубе Алексея Козлова обещает стать незабываемым событием для поклонников джаза и этнической музыки.