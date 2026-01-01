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Легкое знакомство
Киноафиша Легкое знакомство

Спектакль Легкое знакомство

16+
Возраст 16+

О спектакле

«Легкое знакомство»: неожиданный поворот в обыденной встрече

Представляем вашему вниманию спектакль «Легкое знакомство», где случайная встреча в ресторане отеля оборачивается чем-то большим, чем просто обмен любезностями.

Сюжет

За столиком в уютном уголке ресторана мужчина сталкивается с непредсказуемостью судьбы, когда к нему присоединяется загадочная Незнакомка. Что скрывает эта встреча? И какие тайны она раскроет? События, казалось бы, предсказуемы, но в «Легком знакомстве» каждый момент может принести сюрприз. Спектакль приглашает зрителей оставить свои предположения за дверью и открыться неожиданному.

Режиссер
Валерий Бирюков
В ролях
Валерий Бирюков
Анастасия Семенова
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