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Lегкое dыхание
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Спектакль Lегкое dыхание

Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена 18+
Продолжительность 1 час 45 минут без антракта
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Трагедия положений по пьесе Е. Гладилина «Волшебный антиникотиновый пластырь»

Это глубокое и актуальное размышление о природе насилия, его проявлениях и оправдании.

Сюжет и тематика

В центре спектакля — конфликт, который обнажает болезненные вопросы:

  • Насилие ради блага.
    Способны ли мы, стремясь к высоким целям, отказаться от жестокости? Как легко грань между благими намерениями и тиранией становится размытой.
  • Сущность насилия.
    Постановка исследует его психологические и социальные корни, показывая, как оно проникает в повседневную жизнь.

Художественные особенности

  • Отсутствие антракта.
    Интенсивность действия поддерживается непрерывностью, создавая атмосферу напряжения и эмоционального вовлечения зрителя.
  • Метафоричность образов.
    В спектакле задействованы символы и аллегории, подчёркивающие тему трагического выбора.
  • Звуковое и световое решение.
    Атмосфера насилия и противоречий усиливается через контрастные визуальные и акустические эффекты.

Основной посыл

«Lёгкое Dыхание» — это предупреждение о том, как насилие может стать частью нашей жизни, если мы перестаём его замечать. И хотя цель может быть благородной, средства всегда требуют осознания и ответственности».

Спектакль приглашает зрителей задуматься о природе своих поступков и о том, как они влияют на окружающих, напоминая, что каждая грань может стать началом опасного пути.

Режиссер
Евгений Каменькович
В ролях
Юрий Титов
Вера Строкова
Вера Строкова
Денис Аврамов
Полина Айрапетова
Павел Яковлев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 октября
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
19:00

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