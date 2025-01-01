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Легкое дыхание
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Спектакль Легкое дыхание

18+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль по рассказам Ивана Бунина

Постановка основана на рассказах Ивана Бунина и создана известным режиссером Михаилом Лебедевым, который участвовал во многих престижных театральных фестивалях и лабораториях.

Сохранение оригинала

Режиссер Михаил Лебедев подчеркивает, что в спектакле будет полностью сохранён текст произведения, чтобы донести до зрителя стиль и дух автора. Вместе с рассказом «Лёгкое дыхание» в постановку войдут и другие произведения из цикла «Темные аллеи»: «Стёпа» и «Кавказ».

Темы спектакля

Целью спектакля не является простое переложение классики на современный язык. Это будет глубокая история о жертвенности женщины и чистом чувстве любви. В творчестве Бунина любовь всегда приводит героиню к трагедии, и этот аспект будет особенно акцентирован в постановке.

Не упустите возможность увидеть эту впечатляющую интерпретацию произведений Ивана Бунина и насладиться театральным искусством в лучшем его проявлении!

Режиссер
Михаил Лебедев
В ролях
Анна Дюкова
Дмитрий Ткаченко
Никита Худяков
Екатерина Бездель
Юлия Корж

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 11 сентября
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
19:00 от 1100 ₽

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