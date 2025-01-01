Спектакль Легкое дыхание

Спектакль по рассказам Ивана Бунина

Постановка основана на рассказах Ивана Бунина и создана известным режиссером Михаилом Лебедевым, который участвовал во многих престижных театральных фестивалях и лабораториях.

Сохранение оригинала

Режиссер Михаил Лебедев подчеркивает, что в спектакле будет полностью сохранён текст произведения, чтобы донести до зрителя стиль и дух автора. Вместе с рассказом «Лёгкое дыхание» в постановку войдут и другие произведения из цикла «Темные аллеи»: «Стёпа» и «Кавказ».

Темы спектакля

Целью спектакля не является простое переложение классики на современный язык. Это будет глубокая история о жертвенности женщины и чистом чувстве любви. В творчестве Бунина любовь всегда приводит героиню к трагедии, и этот аспект будет особенно акцентирован в постановке.

Не упустите возможность увидеть эту впечатляющую интерпретацию произведений Ивана Бунина и насладиться театральным искусством в лучшем его проявлении!