Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Легкое дыхание
Киноафиша Легкое дыхание

Спектакль Легкое дыхание

Постановка
Ростовский молодежный театр 16+
Режиссер Кирилл Сбитнев, Андрей Гончаров
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Сценическая дилогия по произведениям Ивана Бунина на сцене Ростовского молодежного театра

На Экспериментальной сцене состоится спектакль московского режиссёра Кирилла Сбитнева «Натали», а на Малой сцене зрителей ждёт работа режиссёра из Санкт-Петербурга Андрея Гончарова «Лёгкое дыхание».

Эти спектакли созданы в рамках творческой лаборатории по произведениям русской классики «БунинLove» и основаны на рассказах выдающегося русского писателя и нобелевского лауреата Ивана Алексеевича Бунина. Главной темой произведений стала любовь — её светлые и тёмные стороны, созидательная и разрушительная сила, а также власть над временем и людьми.

«Натали» — маленький роман о юношеских чувствах

В спектакле «Натали» зрителей ожидает встреча с юношеской страстью и мечтами о настоящей любви. Главный герой, студент Виталий Мещерский, проводит каникулы в имении своего дяди, оказавшись под влиянием летней усадебной жизни. Ночные встречи с неистовой Соней и недосягаемой Натали заставляют его сердце трепетать, и он погружается в эту увлекательную атмосферу.

«Лёгкое дыхание» — рассказ о свободе и жизни

«Лёгкое дыхание» рассказывает историю гимназистки Оли, обладавшей редким даром наслаждаться жизнью во всех её проявлениях. Оказавшись вне рамок морали своего времени, девушка погибает, но её память навсегда меняет восприятие мира тех, кто её знал и вдохновляет их стремиться к свободе.

Для показа спектаклей выбрано уникальное формат: зрители смогут посетить сразу две сценические площадки, каждая из которых предложит своё настроение, свой ритм и своего Бунина. Не упустите возможность увидеть эту сценическую дилогию!

Купить билет на спектакль Легкое дыхание

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
13 октября вторник
19:00
Ростовский молодежный театр Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3
от 1300 ₽

В ближайшие дни

Метель
12+
Драма

Метель

29 октября в 19:00 Ростовский молодежный театр
от 350 ₽
Каштанка
6+
Детский

Каштанка

10 октября в 11:00 Ростовский молодежный театр
от 1200 ₽
Раневская. Одинокая насмешница
12+
Комедия Драма

Раневская. Одинокая насмешница

23 сентября в 19:00 Ростовский театр драмы им. Горького
от 2800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше