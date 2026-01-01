Спектакль Легкое дыхание

Сценическая дилогия по произведениям Ивана Бунина на сцене Ростовского молодежного театра

На Экспериментальной сцене состоится спектакль московского режиссёра Кирилла Сбитнева «Натали», а на Малой сцене зрителей ждёт работа режиссёра из Санкт-Петербурга Андрея Гончарова «Лёгкое дыхание».

Эти спектакли созданы в рамках творческой лаборатории по произведениям русской классики «БунинLove» и основаны на рассказах выдающегося русского писателя и нобелевского лауреата Ивана Алексеевича Бунина. Главной темой произведений стала любовь — её светлые и тёмные стороны, созидательная и разрушительная сила, а также власть над временем и людьми.

«Натали» — маленький роман о юношеских чувствах

В спектакле «Натали» зрителей ожидает встреча с юношеской страстью и мечтами о настоящей любви. Главный герой, студент Виталий Мещерский, проводит каникулы в имении своего дяди, оказавшись под влиянием летней усадебной жизни. Ночные встречи с неистовой Соней и недосягаемой Натали заставляют его сердце трепетать, и он погружается в эту увлекательную атмосферу.

«Лёгкое дыхание» — рассказ о свободе и жизни

«Лёгкое дыхание» рассказывает историю гимназистки Оли, обладавшей редким даром наслаждаться жизнью во всех её проявлениях. Оказавшись вне рамок морали своего времени, девушка погибает, но её память навсегда меняет восприятие мира тех, кто её знал и вдохновляет их стремиться к свободе.

Для показа спектаклей выбрано уникальное формат: зрители смогут посетить сразу две сценические площадки, каждая из которых предложит своё настроение, свой ритм и своего Бунина. Не упустите возможность увидеть эту сценическую дилогию!