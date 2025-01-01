Легион и Артерия на корабле

Эксклюзивный концерт на воде: Легион и Артерия в одном флаконе

26 июля 2025 года станет знаковым днем для всех поклонников рок-музыки! Две легендарные группы — Легион и Артерия — соберутся на одном корабле для уникального концерта на Москва-реке.

Гром рифов и рёв толпы

Погрузитесь в атмосферу настоящего музыкального праздника. Вы услышите мощные рифы, которые заставят ваше сердце биться в такт с ритмами любимых песен. Это будет ночь свинцового отрыва, наполненная энергией и драйвом!

Уникальное место проведения

Корабль, на котором пройдет концерт, создаст неповторимую атмосферу. Представьте, как под звуки музыки вы будете плыть по Москва-реке, наслаждаясь видами вечерней столицы. Такой опыт останется в памяти надолго!

Билеты в продажу

Важно отметить, что количество билетов строго ограничено. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события! Убедитесь, что вы успели приобрести свои билеты заранее, чтобы не оказаться за бортом.

Приготовьтесь к встрече с вашими любимыми группами и будьте готовы к настоящему музыкальному вихрю! На абордаж!