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Легион и Артерия на корабле
Билеты от 2800₽
Киноафиша Легион и Артерия на корабле

Легион и Артерия на корабле

18+
Возраст 18+
Билеты от 2800₽

О концерте/спектакле

Эксклюзивный концерт на воде: Легион и Артерия в одном флаконе

26 июля 2025 года станет знаковым днем для всех поклонников рок-музыки! Две легендарные группы — Легион и Артерия — соберутся на одном корабле для уникального концерта на Москва-реке.

Гром рифов и рёв толпы

Погрузитесь в атмосферу настоящего музыкального праздника. Вы услышите мощные рифы, которые заставят ваше сердце биться в такт с ритмами любимых песен. Это будет ночь свинцового отрыва, наполненная энергией и драйвом!

Уникальное место проведения

Корабль, на котором пройдет концерт, создаст неповторимую атмосферу. Представьте, как под звуки музыки вы будете плыть по Москва-реке, наслаждаясь видами вечерней столицы. Такой опыт останется в памяти надолго!

Билеты в продажу

Важно отметить, что количество билетов строго ограничено. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события! Убедитесь, что вы успели приобрести свои билеты заранее, чтобы не оказаться за бортом.

Приготовьтесь к встрече с вашими любимыми группами и будьте готовы к настоящему музыкальному вихрю! На абордаж!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
12:00 от 2800 ₽

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