Легион и Артерия на корабле

26 июля 2025 года станет знаковым днем для всех поклонников рок-музыки! Две легендарные группы — Легион и Артерия — соберутся на одном корабле для уникального концерта на Москва-реке.
Погрузитесь в атмосферу настоящего музыкального праздника. Вы услышите мощные рифы, которые заставят ваше сердце биться в такт с ритмами любимых песен. Это будет ночь свинцового отрыва, наполненная энергией и драйвом!
Корабль, на котором пройдет концерт, создаст неповторимую атмосферу. Представьте, как под звуки музыки вы будете плыть по Москва-реке, наслаждаясь видами вечерней столицы. Такой опыт останется в памяти надолго!
Важно отметить, что количество билетов строго ограничено. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события! Убедитесь, что вы успели приобрести свои билеты заранее, чтобы не оказаться за бортом.
Приготовьтесь к встрече с вашими любимыми группами и будьте готовы к настоящему музыкальному вихрю! На абордаж!