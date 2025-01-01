Легенды ВИА 70-80х. Мы из СССР!

Вечер с «Легендами ВИА 70-80-90х»: Музыка, которую мы любим!

Приглашаем вас на незабываемый концерт «Легенды ВИА 70-80-90х», который подарит вам вечер, полный музыки и ностальгии! Это уникальное событие соберет на одной сцене экс-артистов легендарных вокально-инструментальных ансамблей, таких как «АРИЭЛЬ», «СИНЯЯ ПТИЦА», «ГОЛУБЫЕ ГИТАРЫ» и многих других.

История коллектива

Творческий коллектив был основан в 2004 году и впервые выступил в Австралии, где концерты в Мельбурне и Сиднее произвели настоящий фурор среди бывших эмигрантов из СССР. С тех пор «Легенды ВИА» успешно гастролируют по странам СНГ и за рубежом, собирая полные залы и восторженные отклики зрителей.

Программа концерта

В программе звучат хиты, знакомые каждому:

«Мой адрес — Советский Союз»

«Люди встречаются...»

«Как прекрасен этот мир»

«На острове буяне»

«Там где клен шумит»

и многие другие!

Зрители могут ожидать, что уже с первой ноты они начнут петь вместе с музыкантами. Это не просто концерт — это настоящая музыкальная встреча, где каждый найдет что-то близкое для себя.

Успехи коллектива

В декабре 2018 года «Легенды ВИА» провели успешный тур по 8 городам Германии, а 4 апреля 2019 года их выступление в Государственном Кремлевском концертном дворце собрало более пяти тысяч зрителей. Два с лишним часа ретро-шоу подарили людям радость и воспоминания о любимых мелодиях.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника! Вечер с «Легендами ВИА» — это 100% радости и позитива, который останется в вашей памяти надолго!