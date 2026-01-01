Оповещения от Киноафиши
Легенды ВИА 70-80, Мы из СССР
Киноафиша Легенды ВИА 70-80, Мы из СССР

Легенды ВИА 70-80, Мы из СССР

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыка ушедшей эпохи в ДК Железнодорожников

В ДК Железнодорожников пройдет концерт творческого коллектива «Легенды ВИА 70-80-90-х». Этот незабываемый вечер наполнен музыкальными хитами, которые не оставят равнодушными любителей ярких мелодий и зажигательных ритмов.

Заслуженные исполнители

На сцене выступят известные артисты: Валерий Ярушин, Евгений Войнов, Сергей Бойко, Василий Курсаков, Александр Акинин и Александр Диксон. Все они — бывшие участники легендарных ансамблей «Ариэль», «Синяя птица», «Лейся, песня», «Голубые гитары», «Красные маки», «Карнавал», «Белый орёл», «Шестеро молодых» и «Рок-Ателье». Их опыт и талант обещают создать уникальную атмосферу ностальгии.

Звучат хиты

В программе концерта — самые популярные песни того времени. Вы сможете насладиться такими хитами, как «Мой адрес — Советский Союз», «Люди встречаются...», «Лишь позавчера нас судьба свела» и другими любимыми композициями. Это отличный способ вспомнить былые времена и погрузиться в звуки эпохи, оставившей заметный след в сердцах многих.

Концерт станет настоящим праздником для всех, кто ценит музыку и культуру прошлых лет. Не упустите возможность повстречаться с любимыми исполнителями и насладиться живым исполнением легендарных хитов.

Купить билет на концерт Легенды ВИА 70-80, Мы из СССР

В других городах
Март
4 марта среда
19:00
Челябинский ДК железнодорожников Челябинск, Цвиллинга, 54
от 2900 ₽

