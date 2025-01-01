Легенды ВИА 70-80-х. Мы из СССР

Концертная программа в Санкт-Петербурге

В концертной программе "Мы из СССР" примут участие легендарные музыканты и солисты Вокально-инструментальных ансамблей, среди которых Заслуженный артист РСФСР Валерий Ярушин, Николай Кольцов, Александр Акинин, Василий Курсаков, Сергей Бойко и Александр Диксон. Они работали в 70-80-е годы прошлого века в таких известных ВИА, как «Ариэль», «Зодчие», «Красные маки», «Голубые гитары», «Шестеро молодых» и «Карнавал».

Созданный в 2004 году, этот творческий коллектив стал настоящим открытием. Первые концерты состоялись в Австралии, в городах Мельбурн и Сидней, и произвели фурор среди бывших эмигрантов из СССР. Сегодня "Легенды ВИА 70-80-х" гастролируют по необъятным просторам бывшего СССР, продолжая радовать зрителей.

Одним из ярких моментов для коллектива стал концерт в Государственном Кремлевском дворце, который прошел с большим успехом в апреле 2019 года. В программе звучат почти все хиты того времени, такие как:

Мой адрес Советский Союз

Прощай

В краю магнолий

Аэропорт

Плот

Где же ты была

Звездочка моя

Ты мне не снишься

Порушка-Параня

Как прекрасен этот мир

До чего ж я не везучий

Люди встречаются

Горько

Я иду тебе на встречу

Бродячие артисты

Как упоительны в России вечера

и многие другие.

Эти мелодии вызывают тёплые воспоминания о юности, первой любви и той огромной стране, где все мы были единым народом – СССР. Концерт "Мы из СССР" гарантирует вам 100% позитива и позволит окунуться в атмосферу прекрасных мгновений!

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события.