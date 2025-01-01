Меню
Легенды ВИА 70-80-х. Мы из СССР
Легенды ВИА 70-80-х. Мы из СССР

12+
Возраст 12+

О концерте

Концертная программа в Санкт-Петербурге

В концертной программе "Мы из СССР" примут участие легендарные музыканты и солисты Вокально-инструментальных ансамблей, среди которых Заслуженный артист РСФСР Валерий Ярушин, Николай Кольцов, Александр Акинин, Василий Курсаков, Сергей Бойко и Александр Диксон. Они работали в 70-80-е годы прошлого века в таких известных ВИА, как «Ариэль», «Зодчие», «Красные маки», «Голубые гитары», «Шестеро молодых» и «Карнавал».

Созданный в 2004 году, этот творческий коллектив стал настоящим открытием. Первые концерты состоялись в Австралии, в городах Мельбурн и Сидней, и произвели фурор среди бывших эмигрантов из СССР. Сегодня "Легенды ВИА 70-80-х" гастролируют по необъятным просторам бывшего СССР, продолжая радовать зрителей.

Одним из ярких моментов для коллектива стал концерт в Государственном Кремлевском дворце, который прошел с большим успехом в апреле 2019 года. В программе звучат почти все хиты того времени, такие как:

  • Мой адрес Советский Союз
  • Прощай
  • В краю магнолий
  • Аэропорт
  • Плот
  • Где же ты была
  • Звездочка моя
  • Ты мне не снишься
  • Порушка-Параня
  • Как прекрасен этот мир
  • До чего ж я не везучий
  • Люди встречаются
  • Горько
  • Я иду тебе на встречу
  • Бродячие артисты
  • Как упоительны в России вечера
  • и многие другие.

Эти мелодии вызывают тёплые воспоминания о юности, первой любви и той огромной стране, где все мы были единым народом – СССР. Концерт "Мы из СССР" гарантирует вам 100% позитива и позволит окунуться в атмосферу прекрасных мгновений!

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события.

Купить билет на концерт Легенды ВИА 70-80-х. Мы из СССР

В других городах
Март
7 марта суббота
19:00
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
от 900 ₽

В ближайшие дни

Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
16 января в 20:00 Дорогая, я перезвоню..,
от 1990 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
9 января в 21:00 Дорогая, я перезвоню..,
от 1000 ₽
Легенды Русского рока с Avatar Cinematic Orchestra
6+
Рок
Легенды Русского рока с Avatar Cinematic Orchestra
10 января в 19:00 Конгресс-холл «Торатау»
от 1500 ₽
