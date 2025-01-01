Легенды традиционного джаза

Ленинградский диксиленд: традиционный джаз с душой

Ленинградский диксиленд — старейший отечественный коллектив традиционного джаза, который в 2026 году отмечает 69-летие. В основе программы оркестра лежат композиции из репертуара американских диксилендовых оркестров, прославивших музыку Нового Орлеана начала ХХ века.

Кроме классических джазовых произведений, ансамбль порадует зрителей любимыми советскими песнями, аранжированными в стилистике традиционного джаза. Это создает уникальный звук, который невозможно не заметить.

Яркие исполнители под руководством Олега Кувайцева

Отличительная особенность коллектива заключается в том, что музыканты выступают не только как инструменталисты, но и как вокалисты, исполняя вокальные партии в оригинальной манере. Программа Ленинградского диксиленда наполнена не только музыкой, но и увлекательными историями о легендах традиционного джаза, которые оперативно рассказывает руководитель оркестра — заслуженный артист России Олег Кувайцев.

Состав ансамбля

В основном составе Ленинградского диксиленда:

Олег Кувайцев — тенор-саксофон;

— тенор-саксофон; Фёдор Кувайцев — кларнет;

— кларнет; Юлий Соур — труба;

— труба; Александр Козлов — тромбон;

— тромбон; Владимир Лыткин — фортепиано;

— фортепиано; Владимир Воронин — вокал, банжо;

— вокал, банжо; Юрий Снегуров — контрабас;

— контрабас; Александр Скрыпник — ударные, вокал.

Приготовьтесь к незабываемому вечеру, полному музыкального вдохновения и ярких эмоций!