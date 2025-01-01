Меню
Легенды традиционного джаза
12+
О концерте

Ленинградский диксиленд: традиционный джаз с душой

Ленинградский диксиленд — старейший отечественный коллектив традиционного джаза, который в 2026 году отмечает 69-летие. В основе программы оркестра лежат композиции из репертуара американских диксилендовых оркестров, прославивших музыку Нового Орлеана начала ХХ века.

Кроме классических джазовых произведений, ансамбль порадует зрителей любимыми советскими песнями, аранжированными в стилистике традиционного джаза. Это создает уникальный звук, который невозможно не заметить.

Яркие исполнители под руководством Олега Кувайцева

Отличительная особенность коллектива заключается в том, что музыканты выступают не только как инструменталисты, но и как вокалисты, исполняя вокальные партии в оригинальной манере. Программа Ленинградского диксиленда наполнена не только музыкой, но и увлекательными историями о легендах традиционного джаза, которые оперативно рассказывает руководитель оркестра — заслуженный артист России Олег Кувайцев.

Состав ансамбля

В основном составе Ленинградского диксиленда:

  • Олег Кувайцев — тенор-саксофон;
  • Фёдор Кувайцев — кларнет;
  • Юлий Соур — труба;
  • Александр Козлов — тромбон;
  • Владимир Лыткин — фортепиано;
  • Владимир Воронин — вокал, банжо;
  • Юрий Снегуров — контрабас;
  • Александр Скрыпник — ударные, вокал.

Приготовьтесь к незабываемому вечеру, полному музыкального вдохновения и ярких эмоций!

Январь
Февраль
31 января суббота 19:00
19:00
Филармония джазовой музыки Санкт-Петербург, Загородный просп., 27
от 1800 ₽
28 февраля суббота 19:00
19:00
Филармония джазовой музыки Санкт-Петербург, Загородный просп., 27
от 1800 ₽

