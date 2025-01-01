Легенды традиционного джаза

Ленинградский диксиленд — старейший отечественный коллектив традиционного джаза, который в 2026 году отмечает 69-летие. В основе программы оркестра лежат композиции из репертуара американских диксилендовых оркестров, прославивших музыку Нового Орлеана начала ХХ века.
Кроме классических джазовых произведений, ансамбль порадует зрителей любимыми советскими песнями, аранжированными в стилистике традиционного джаза. Это создает уникальный звук, который невозможно не заметить.
Отличительная особенность коллектива заключается в том, что музыканты выступают не только как инструменталисты, но и как вокалисты, исполняя вокальные партии в оригинальной манере. Программа Ленинградского диксиленда наполнена не только музыкой, но и увлекательными историями о легендах традиционного джаза, которые оперативно рассказывает руководитель оркестра — заслуженный артист России Олег Кувайцев.
В основном составе Ленинградского диксиленда:
Приготовьтесь к незабываемому вечеру, полному музыкального вдохновения и ярких эмоций!