Легенды Русского рока. Мультимедийное, лазерное симфо-рок-шоу

Праздничный концерт: Легенды Русского Рока в Краснодаре

Приглашаем вас на уникальное мультимедийное, лазерное Симфо-Рок-Шоу в исполнении Avatar Cinematic Orchestra (г. Москва). Это событие обещает стать настоящим праздником для всех любителей русской рок-музыки!

Лучшие хиты в одном концерте

В программе концерта вы услышите лучшие рок-хиты легендарных российских групп: Кино, Ария, Мумий Тролль, Алиса, Король и Шут, Сектор Газа, Агата Кристи, Звери, Чайф и многие другие.

Непередаваемая атмосфера

Все произведения будут представлены в симфонической обработке с оригинальными авторскими аранжировками. Вас ждет мощный звук и пронзающие лучи лазера, создающие незабываемую атмосферу. Мультимедийный экран, на котором будут отображаться слова полюбившихся песен, позволит вам петь вместе с оркестром.

Не упустите шанс!

Этот вечер оставит незабываемые впечатления и подарит вам возможность насладиться любимой музыкой в новом звучании. Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события!