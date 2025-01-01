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Легенды Русского рока. Мультимедийное, лазерное симфо-рок-шоу
Киноафиша Легенды Русского рока. Мультимедийное, лазерное симфо-рок-шоу

Легенды Русского рока. Мультимедийное, лазерное симфо-рок-шоу

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Праздничный концерт: Легенды Русского Рока в Краснодаре

Приглашаем вас на уникальное мультимедийное, лазерное Симфо-Рок-Шоу в исполнении Avatar Cinematic Orchestra (г. Москва). Это событие обещает стать настоящим праздником для всех любителей русской рок-музыки!

Лучшие хиты в одном концерте

В программе концерта вы услышите лучшие рок-хиты легендарных российских групп: Кино, Ария, Мумий Тролль, Алиса, Король и Шут, Сектор Газа, Агата Кристи, Звери, Чайф и многие другие.

Непередаваемая атмосфера

Все произведения будут представлены в симфонической обработке с оригинальными авторскими аранжировками. Вас ждет мощный звук и пронзающие лучи лазера, создающие незабываемую атмосферу. Мультимедийный экран, на котором будут отображаться слова полюбившихся песен, позволит вам петь вместе с оркестром.

Не упустите шанс!

Этот вечер оставит незабываемые впечатления и подарит вам возможность насладиться любимой музыкой в новом звучании. Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 16 августа
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
19:00 от 1200 ₽
Краснодар, 11 декабря
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
20:00 от 1540 ₽

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