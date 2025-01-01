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Легенды русского рока. Лучшее
Киноафиша Легенды русского рока. Лучшее

Легенды русского рока. Лучшее

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Легенды русского рока: Лучшее в Уральском центре народного искусства им. Родыгина

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие – концерт «Легенды русского рока. Лучшее», который пройдет в Уральском центре народного искусства им. Родыгина. Этот вечер обещает стать настоящим праздником для всех поклонников отечественной рок-музыки.

Что вас ждет на концерте?

На сцене выступят культовые группы и исполнители, чьи песни стали настоящими хитами и вошли в сердца миллионов. Вы сможете услышать как известные хиты, так и редкие композиции, которые не звучали на больших площадках долгие годы.

Интересные факты

  • Русский рок зародился в 1960-х и стал важной частью культурной жизни страны.
  • Многие исполнители, участвующие в концерте, являются лауреатами различных музыкальных премий.
  • Концерт пройдет в уютной атмосфере Уральского центра народного искусства, который славится своим качественным звуком и теплым приемом.

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте Уральского центра народного искусства или в кассах театра. Рекомендуем забронировать места заранее, чтобы не упустить шанс стать частью этого незабываемого музыкального события.

Ждем вас на концерте «Легенды русского рока. Лучшее»! Погрузитесь в атмосферу настоящей рок-музыки и вспомните лучшие моменты из жизни вместе с нами.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 13 февраля
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
19:00 от 800 ₽

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