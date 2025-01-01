Легенды панк-рока на виолончелях. Magic Cellos band

Панк-рок — это драйв, угар и хардкор. Но, как показывает история, в каждом панке есть место для лирики, нежности и желания быть понятым. Икона панк-рока Игги Поп доказал это, выпустив альбом французского шансона «Apres». Однако сегодня мы увидим неожиданные перевороты в мире классической музыки.
Magic Cellos Band, известные своими классическими исполнениями, решили испытать новый формат. Они отбросили традиционные каноны и превратились в панк-хулиганов. Настоящий смелый эксперимент, который зарядит энергией и удивит!
В этот вечер вы услышите:
Ожидайте множество неожиданных музыкальных поворотов, которые надолго останутся в вашей памяти. Этот вечер обещает быть ярким, насыщенным и полным интересных моментов!
Ждем вас на незабываемом панк-вечере, который подарит вам новые эмоции и зарядит отличным настроением. Всем ХОЙ — приветствуют панки! До встречи в нужном месте в нужное время!