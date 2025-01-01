Легенды панк-рока на виолончелях. Magic Cellos band

Панк-вечер с Magic Cellos Band

Панк-рок — это драйв, угар и хардкор. Но, как показывает история, в каждом панке есть место для лирики, нежности и желания быть понятым. Икона панк-рока Игги Поп доказал это, выпустив альбом французского шансона «Apres». Однако сегодня мы увидим неожиданные перевороты в мире классической музыки.

Музыкальные эксперименты

Magic Cellos Band, известные своими классическими исполнениями, решили испытать новый формат. Они отбросили традиционные каноны и превратились в панк-хулиганов. Настоящий смелый эксперимент, который зарядит энергией и удивит!

Программа вечера

В этот вечер вы услышите:

Энергичную «Вальпургиеву ночь»

Лирическую «Твой звонок» группы «Сектор Газа»

Философскую «Вечную весну»

Разгульную «Про дурачка» Гражданской Обороны

Сказочные хиты «Кукла колдуна» и «Ели мясо мужики» от КиШей

Веселые мелодии ска-панка от группы Ленинград

Ожидайте множество неожиданных музыкальных поворотов, которые надолго останутся в вашей памяти. Этот вечер обещает быть ярким, насыщенным и полным интересных моментов!

Не пропустите!

Ждем вас на незабываемом панк-вечере, который подарит вам новые эмоции и зарядит отличным настроением. Всем ХОЙ — приветствуют панки! До встречи в нужном месте в нужное время!