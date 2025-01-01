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Легенды о Круге
Киноафиша Легенды о Круге

Легенды о Круге

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт "Легенды о Круге" в клубе Джаггер

Клуб Джаггер приглашает всех ценителей творчества легендарного певца, поэта и композитора Михаила Круга на уникальный концерт! 17 августа вы сможете насладиться живым исполнением его вечных хитов в исполнении Юрия Кузнецова-Таёжного.

Неповторимая программа

На концерте прозвучат знаменитые песни, такие как «Владимирский Централ», «Магадан» и «Золотые купола». Юрий Кузнецов-Таёжный не только исполнит любимые хиты Михаила Круга, но и познакомит зрителей со своим творчеством. В программе также будут представлены композиции «Голуби» и «Омуты», последняя из которых удостоилась премии «Шансон года» в Государственном Кремлёвском Дворце.

Темы вечера

Одной из главных тем концерта станет художественный фильм «Легенды о Круге», который стартовал на Первом канале и затем прошёл по многим федеральным и региональным телеканалам. В этом фильме Юрий Кузнецов-Таёжный исполнил главную роль — короля русского шансона Михаила Круга, трагически погибшего более десяти лет назад.

Обсуждение и встречи

Юрий расскажет зрителям о создании фильма, воссоздающего реальные события из жизни Михаила Круга, его близких и друзей. Также вы сможете задать вопросы и увидеть самые интересные эпизоды из картины!

Новый альбом и автограф-сессия

Не упустите шанс услышать новые треки из свежего альбома «Дальнобой», выпущенного 14 мая, в который вошли 22 композиции. После концерта Юрий выйдет пообщаться со зрителями, организовав автограф и фотосессию.

Приходите в клуб Джаггер на концерт «Легенды о Круге» 17 августа и погружайтесь в мир музыки Михаила Круга!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 августа
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
20:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

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0+
Классическая музыка
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15 августа в 19:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 1100 ₽
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Классическая музыка
АСО, В.Альтшулер, Аб-т № 7
5 июня в 20:00 Большой зал Петербургской филармонии
от 600 ₽
Stand Up концерт опытных комиков
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