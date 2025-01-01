Концерт "Легенды о Круге" в клубе Джаггер

Клуб Джаггер приглашает всех ценителей творчества легендарного певца, поэта и композитора Михаила Круга на уникальный концерт! 17 августа вы сможете насладиться живым исполнением его вечных хитов в исполнении Юрия Кузнецова-Таёжного.

Неповторимая программа

На концерте прозвучат знаменитые песни, такие как «Владимирский Централ», «Магадан» и «Золотые купола». Юрий Кузнецов-Таёжный не только исполнит любимые хиты Михаила Круга, но и познакомит зрителей со своим творчеством. В программе также будут представлены композиции «Голуби» и «Омуты», последняя из которых удостоилась премии «Шансон года» в Государственном Кремлёвском Дворце.

Темы вечера

Одной из главных тем концерта станет художественный фильм «Легенды о Круге», который стартовал на Первом канале и затем прошёл по многим федеральным и региональным телеканалам. В этом фильме Юрий Кузнецов-Таёжный исполнил главную роль — короля русского шансона Михаила Круга, трагически погибшего более десяти лет назад.

Обсуждение и встречи

Юрий расскажет зрителям о создании фильма, воссоздающего реальные события из жизни Михаила Круга, его близких и друзей. Также вы сможете задать вопросы и увидеть самые интересные эпизоды из картины!

Новый альбом и автограф-сессия

Не упустите шанс услышать новые треки из свежего альбома «Дальнобой», выпущенного 14 мая, в который вошли 22 композиции. После концерта Юрий выйдет пообщаться со зрителями, организовав автограф и фотосессию.

Приходите в клуб Джаггер на концерт «Легенды о Круге» 17 августа и погружайтесь в мир музыки Михаила Круга!