Легенды Невского проспекта
Киноафиша Легенды Невского проспекта

Спектакль Легенды Невского проспекта

18+
Продолжительность 1 час 50 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Классика юмористической прозы ХХ века

Спектакль «Легенды Невского проспекта» по произведениям Михаила Веллера – это незабываемое погружение в атмосферу советского Ленинграда. Веллер, обладая острым чувством юмора, создает яркие и запоминающиеся образы, которые в сочетании с иронией и сарказмом формируют полный портрет эпохи. В отличие от Сергея Довлатова, который проявляет жалость к своему времени, Веллер проводит «хирургическое вскрытие» советской действительности.

Искусство исполнения

Невские «байки» в исполнении Леонида Таранова проникают в самое сердце зрителей благодаря легкости и узнаваемости героев. Артист, известный по спектаклям в арт-кафе «Бродячая собака», таких как «Нервные люди», «Компромиссы», «Мертвые души» и «Сатирикон», вновь продемонстрирует свой талант. Его игра обещает вызвать множество улыбок и смеха!

Глубина и стремление

Но «Легенды Невского проспекта» – это не только смех. Погружаясь в творчество Веллера, зрители смогут ощутить глубокое стремление к свободе и счастью, которое присуще поколению, живущему в наших родителях и в нас самих. Эти чувства отражены в произведениях, вошедших в спектакль:

  • «Крематорий»
  • «Французик»
  • «Легенда о стажере»
  • «Легенда о родоначальнике фарцовки Фиме Бляйшице»
  • «Марина»

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который сочетает в себе мастерство исполнения и глубокие эмоции. Приготовьтесь смеяться и размышлять!

Важно: Спектакль «Легенды Невского проспекта» был внесен Минюстом России в реестр СМИ и физических лиц, выполняющих функции иностранного агента (05.04.2024).

Режиссер
Ксения Митрофанова
В ролях
Леонид Таранов

Купить билет на спектакль

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

Санкт-Петербург, 21 августа
3/4 Санкт-Петербург, Чайковского, 34
20:00 от 1700 ₽

В ближайшие дни

