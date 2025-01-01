Легенды неоклассики: Нино Рота, Эннио Морриконе, Ханс Циммер, Людовико Эйнауди. Органные вечера в Коломенском

Четыре выдающихся композитора, изменившие облик современного кино и музыки, приглашают вас в мир незабываемых мелодий. Их работы олицетворяют разнообразие эмоций, которое захватывает сердца зрителей по всему миру. Приглашаем вас на концерте, где прозвучат культовые саундтреки к фильмам, ставшим классикой.
Исполнять музыкальные шедевры будут лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта).
Концерт состоится в музее-заповеднике «Коломенское», в Дворце царя Алексея Михайловича, в Театральной Хоромине.
Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.
Обратите внимание: программа может быть изменена.