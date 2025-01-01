Меню
Легенды неоклассики: Нино Рота, Эннио Морриконе, Ханс Циммер, Людовико Эйнауди. Органные вечера в Коломенском
Легенды неоклассики: Нино Рота, Эннио Морриконе, Ханс Циммер, Людовико Эйнауди. Органные вечера в Коломенском

Возраст 6+
О концерте/спектакле

Магия музыки в «Коломенском»

Четыре выдающихся композитора, изменившие облик современного кино и музыки, приглашают вас в мир незабываемых мелодий. Их работы олицетворяют разнообразие эмоций, которое захватывает сердца зрителей по всему миру. Приглашаем вас на концерте, где прозвучат культовые саундтреки к фильмам, ставшим классикой.

В программе концерта:

  • Эннио Морриконе:
    • «Хороший, плохой, злой»
    • «Однажды в Америке»
    • «Богач»
    • «Профессионал»
  • Nino Rota:
    • «Восемь с половиной»
    • «Крестный отец»
    • «Ромео и Джульетта»
  • Ludovico Einaudi:
    • «Una Mattina»
    • «Experience»
  • Ганс Циммер:
    • «Дюна»
    • «Интерстеллар»
    • «Ангелы и демоны»
    • «Пираты Карибского моря»

Исполнять музыкальные шедевры будут лауреаты международных конкурсов:

  • Ольга Кемова (орган, фортепиано)
  • Нина Лиманская (флейта)
  • Тамара Егорова (скрипка)

Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта).

Место проведения

Концерт состоится в музее-заповеднике «Коломенское», в Дворце царя Алексея Михайловича, в Театральной Хоромине.

Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.

Обратите внимание: программа может быть изменена.

Ноябрь
8 ноября суббота
17:00
Театральная хоромина Москва, просп. Андропова, 39, стр. 69, на территории музея-заповедника «Коломенское»
от 800 ₽

