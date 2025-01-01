Легенды неоклассики: Нино Рота, Эннио Морриконе, Ханс Циммер, Людовико Эйнауди. Органные вечера в Коломенском

Магия музыки в «Коломенском»

Четыре выдающихся композитора, изменившие облик современного кино и музыки, приглашают вас в мир незабываемых мелодий. Их работы олицетворяют разнообразие эмоций, которое захватывает сердца зрителей по всему миру. Приглашаем вас на концерте, где прозвучат культовые саундтреки к фильмам, ставшим классикой.

В программе концерта:

Эннио Морриконе: «Хороший, плохой, злой» «Однажды в Америке» «Богач» «Профессионал»

Nino Rota: «Восемь с половиной» «Крестный отец» «Ромео и Джульетта»

Ludovico Einaudi: «Una Mattina» «Experience»

Ганс Циммер: «Дюна» «Интерстеллар» «Ангелы и демоны» «Пираты Карибского моря»



Исполнять музыкальные шедевры будут лауреаты международных конкурсов:

Ольга Кемова (орган, фортепиано)

Нина Лиманская (флейта)

Тамара Егорова (скрипка)

Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта).

Место проведения

Концерт состоится в музее-заповеднике «Коломенское», в Дворце царя Алексея Михайловича, в Театральной Хоромине.

Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.

Обратите внимание: программа может быть изменена.