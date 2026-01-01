Легенды мировой поп-музыки

Легенды мировой поп-музыки

6+

О концерте

Музыка, оживляющая воспоминания

Представьте вечер, когда время замирает, а музыка возвращает вас к самым важным моментам жизни. В роскошных интерьерах дворца Белосельских-Белозерских прозвучат музыкальные легенды, которые запечатлелись в сердцах миллионов людей по всему миру.

В исполнении Вадима Азарха, Станислава Чигадаева и блистательных петербургских музыкантов вы услышите произведения великих артистов, таких как Стинг, Элтон Джон, The Beatles, Стиви Уандер и многих других. Их песни соединяют поколения и остаются актуальными вне времени.

Легендарные композиции

Вы услышите знаменитые мелодии, такие как Can You Feel the Love Tonight, Shape of My Heart, Isn’t She Lovely, Englishman in New York и многие другие. Этот концерт наполнит пространство живой энергией и искренностью, даря новые эмоции от давно знакомых произведений.

Идеальное время для встречи

Это событие создаст особую атмосферу: от теплых встреч с друзьями до романтических свиданий, когда каждая мелодия звучит как признание. Позвольте музыке говорить громче слов, а звуки самых любимых хитов разделить с близкими.

Артисты вечера

  • Вадим Азарх – вокал. Закончил Ленинградскую Консерваторию, стал солистом группы «Рандеву» и участником известных фестивалей. Четыре года назад вернулся на российскую сцену и в декабре 2025 года стал победителем проекта «Браво! Бис».
  • Станислав Чигадаев – рояль. Лауреат международных классических и джазовых конкурсов, виртуоз фортепиано. Исполняет как сольные, так и совместные с оркестром концерты. Известен благодаря работе с именитыми артистами и своим проектам.
  • Максим Кореневский – бас.
  • Гарий Багдасарьян – барабаны.

Присоединяйтесь к этому незабываемому концерту и дайте музыке вернуть вам воспоминания!

Июль
31 июля пятница
19:00
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 1300 ₽

