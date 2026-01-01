Легенды мирового кино в сиянии свечей с Симфоническим оркестром Радио «Орфей»

28 июня в 19:00 в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя состоится уникальный концерт с участием Симфонического оркестра Радио «Орфей» под руководством заслуженного артиста Российской Федерации Сергея Кондрашева. Этот вечер подарит вам романтичные моменты в мире величайшей музыки кинематографа.
В программе концерта прозвучат признанные шедевры композиторов, таких как Эннио Морриконе, Мишель Легран, Нино Рота и Ханс Циммер. Все произведения будут представлены в изысканном освещении свечей, создавая неповторимую атмосферу под звездным небом величественного зала.
Концерт пройдет в двух отделениях, предоставляя возможность насладиться знакомыми мелодиями в исполнении высококвалифицированных музыкантов.
Симфонический оркестр Радио «Орфей» был создан специально для радиостанции классической музыки и состоит только из лучших исполнителей. Под руководством Сергея Кондрашева оркестр получил международную премию «Чистый звук», подтверждающую его высокий художественный уровень и востребованность на мировой сцене.
Зал Церковных Соборов — одна из самых престижных концертных площадок Москвы. Расположенная в историческом комплексе Храма Христа Спасителя, она предлагает гармоничное сочетание красоты интерьеров и духовной наполненности. Уникальная акустика превращает каждый концерт в незабываемое событие, оставляющее в душе яркие воспоминания.