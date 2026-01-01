Легенды мирового кино в сиянии свечей с Симфоническим оркестром Радио «Орфей»

Концерт-впечатление: легенды мирового кино в сиянии свечей

28 июня в 19:00 в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя состоится уникальный концерт с участием Симфонического оркестра Радио «Орфей» под руководством заслуженного артиста Российской Федерации Сергея Кондрашева. Этот вечер подарит вам романтичные моменты в мире величайшей музыки кинематографа.

Музыка, которая трогает сердца

В программе концерта прозвучат признанные шедевры композиторов, таких как Эннио Морриконе, Мишель Легран, Нино Рота и Ханс Циммер. Все произведения будут представлены в изысканном освещении свечей, создавая неповторимую атмосферу под звездным небом величественного зала.

Программа вечера

Тема любви из «Крёстного отца»

Мелодия из «Однажды в Америке»

Саундтреки Эннио Морриконе

Музыка из фильма «Пираты Карибского моря»

Тема из фильма «Титаник»

Композиции Нино Рота, Мишель Леграна и других великих композиторов

Концерт пройдет в двух отделениях, предоставляя возможность насладиться знакомыми мелодиями в исполнении высококвалифицированных музыкантов.

Исполнители и дирижер

Симфонический оркестр Радио «Орфей» был создан специально для радиостанции классической музыки и состоит только из лучших исполнителей. Под руководством Сергея Кондрашева оркестр получил международную премию «Чистый звук», подтверждающую его высокий художественный уровень и востребованность на мировой сцене.

Уникальная площадка

Зал Церковных Соборов — одна из самых престижных концертных площадок Москвы. Расположенная в историческом комплексе Храма Христа Спасителя, она предлагает гармоничное сочетание красоты интерьеров и духовной наполненности. Уникальная акустика превращает каждый концерт в незабываемое событие, оставляющее в душе яркие воспоминания.