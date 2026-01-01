Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Легенды мирового кино в сиянии свечей с Симфоническим оркестром Радио «Орфей»
Билеты от 1500₽
Киноафиша Легенды мирового кино в сиянии свечей с Симфоническим оркестром Радио «Орфей»

Легенды мирового кино в сиянии свечей с Симфоническим оркестром Радио «Орфей»

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте

Концерт-впечатление: легенды мирового кино в сиянии свечей

28 июня в 19:00 в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя состоится уникальный концерт с участием Симфонического оркестра Радио «Орфей» под руководством заслуженного артиста Российской Федерации Сергея Кондрашева. Этот вечер подарит вам романтичные моменты в мире величайшей музыки кинематографа.

Музыка, которая трогает сердца

В программе концерта прозвучат признанные шедевры композиторов, таких как Эннио Морриконе, Мишель Легран, Нино Рота и Ханс Циммер. Все произведения будут представлены в изысканном освещении свечей, создавая неповторимую атмосферу под звездным небом величественного зала.

Программа вечера

  • Тема любви из «Крёстного отца»
  • Мелодия из «Однажды в Америке»
  • Саундтреки Эннио Морриконе
  • Музыка из фильма «Пираты Карибского моря»
  • Тема из фильма «Титаник»
  • Композиции Нино Рота, Мишель Леграна и других великих композиторов

Концерт пройдет в двух отделениях, предоставляя возможность насладиться знакомыми мелодиями в исполнении высококвалифицированных музыкантов.

Исполнители и дирижер

Симфонический оркестр Радио «Орфей» был создан специально для радиостанции классической музыки и состоит только из лучших исполнителей. Под руководством Сергея Кондрашева оркестр получил международную премию «Чистый звук», подтверждающую его высокий художественный уровень и востребованность на мировой сцене.

Уникальная площадка

Зал Церковных Соборов — одна из самых престижных концертных площадок Москвы. Расположенная в историческом комплексе Храма Христа Спасителя, она предлагает гармоничное сочетание красоты интерьеров и духовной наполненности. Уникальная акустика превращает каждый концерт в незабываемое событие, оставляющее в душе яркие воспоминания.

Купить билет на концерт Легенды мирового кино в сиянии свечей с Симфоническим оркестром Радио «Орфей»

Помощь с билетами
Сентябрь
6 сентября воскресенье
19:00
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
от 1500 ₽

Фотографии

Легенды мирового кино в сиянии свечей с Симфоническим оркестром Радио «Орфей» Легенды мирового кино в сиянии свечей с Симфоническим оркестром Радио «Орфей» Легенды мирового кино в сиянии свечей с Симфоническим оркестром Радио «Орфей» Легенды мирового кино в сиянии свечей с Симфоническим оркестром Радио «Орфей» Легенды мирового кино в сиянии свечей с Симфоническим оркестром Радио «Орфей» Легенды мирового кино в сиянии свечей с Симфоническим оркестром Радио «Орфей»

В ближайшие дни

Вечера комедии
18+
Юмор

Вечера комедии

18 августа в 21:00 Standup Club на Трубной
от 500 ₽
Шоу Импровизаторы. 10 лет. Москва
18+
Юмор

Шоу Импровизаторы. 10 лет. Москва

18 декабря в 20:00 Live Арена
от 1500 ₽
Guitar Day: Лудуб Очиров & Django Friends
12+
Джаз Этно

Guitar Day: Лудуб Очиров & Django Friends

8 сентября в 20:30 Клуб Алексея Козлова
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше