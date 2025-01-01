Легенды мирового JAZZа

Легенды мирового джаза: Феерия музыки под открытым небом

19 августа приглашаем вас на самое фееричное событие уходящего лета - симфонический концерт «Легенды мирового джаза» под управлением Петра Востокова. Это уникальный концерт с сопровождением световых эффектов пройдет на сцене Зелёного театра, где слушатели смогут насладиться вечными мелодиями ушедшей эры джаза.

Программа концерта

В программе звучат выдающиеся произведения эпохи Больших Оркестров и их великих солистов, таких как:

Гленн Миллер

Бенни Гудмен

Дюк Эллингтон

Александр Цфасман

Олег Лундстрем

Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова воссоздаёт подлинное звучание музыки того времени, используя оригинальные партитуры и старинные инструменты. Мероприятие позволит вам окунуться в атмосферу золотой джазовой лихорадки, времени свинга и танцевальных залов.

Насладитесь музыкой в сердце столицы

Концерт пройдет в сердце самого большого парка столицы - ВДНХ, расположенного между «Останкино» и Главным ботаническим садом. Это отличная возможность провести время с семьёй и друзьями, наслаждаясь живой музыкой на свежем воздухе.

История Большого джазового оркестра

Создатели Оркестра - трубач Пётр Востоков и певица Дарья Антонова. Дебют коллектива состоялся в октябре 2010 года, а уже в апреле 2011 года они стали обладателями Гран-при на международном конкурсе молодых исполнителей «Усадьба-Джаз». С тех пор Оркестр регулярно выступает на различных российских и международных джазовых фестивалях.

Достижения и гастроли

Оркестр является резидентом джаз-клуба «Эссе» и клуба Алексея Козлова. Он гастролирует по стране и выступает в престижных залах, таких как Большой зал Московской Консерватории и концертный зал «Зарядье». В 2022 году они активного участвовали в праздновании 100-летия российского джаза, а в 2023 году представили уникальные программы, посвященные легендам отечественного джаза.

Информация о Пётре Востокове

Пётр Востоков - выпускник Московской Средней Специальной Музыкальной Школы им. Гнесиных и РАМ им. Гнесиных, а также лауреат множества наград. Он активно участвует в проекте «Большой Джаз» на телеканале «Россия-Культура» и является художественным руководителем Международного фестиваля «Съезд диксилендов и этно-джазовых ансамблей стран БРИКС».

Подробности концерта

Категория: 6+

Продолжительность: 90 минут (без антракта)

Организатор: ООО КА «Гранд Мюзика»

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!