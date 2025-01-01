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Легенды мирового JAZZа
Билеты от 500₽
Киноафиша Легенды мирового JAZZа

Легенды мирового JAZZа

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Легенды мирового джаза: Феерия музыки под открытым небом

19 августа приглашаем вас на самое фееричное событие уходящего лета - симфонический концерт «Легенды мирового джаза» под управлением Петра Востокова. Это уникальный концерт с сопровождением световых эффектов пройдет на сцене Зелёного театра, где слушатели смогут насладиться вечными мелодиями ушедшей эры джаза.

Программа концерта

В программе звучат выдающиеся произведения эпохи Больших Оркестров и их великих солистов, таких как:

  • Гленн Миллер
  • Бенни Гудмен
  • Дюк Эллингтон
  • Александр Цфасман
  • Олег Лундстрем

Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова воссоздаёт подлинное звучание музыки того времени, используя оригинальные партитуры и старинные инструменты. Мероприятие позволит вам окунуться в атмосферу золотой джазовой лихорадки, времени свинга и танцевальных залов.

Насладитесь музыкой в сердце столицы

Концерт пройдет в сердце самого большого парка столицы - ВДНХ, расположенного между «Останкино» и Главным ботаническим садом. Это отличная возможность провести время с семьёй и друзьями, наслаждаясь живой музыкой на свежем воздухе.

История Большого джазового оркестра

Создатели Оркестра - трубач Пётр Востоков и певица Дарья Антонова. Дебют коллектива состоялся в октябре 2010 года, а уже в апреле 2011 года они стали обладателями Гран-при на международном конкурсе молодых исполнителей «Усадьба-Джаз». С тех пор Оркестр регулярно выступает на различных российских и международных джазовых фестивалях.

Достижения и гастроли

Оркестр является резидентом джаз-клуба «Эссе» и клуба Алексея Козлова. Он гастролирует по стране и выступает в престижных залах, таких как Большой зал Московской Консерватории и концертный зал «Зарядье». В 2022 году они активного участвовали в праздновании 100-летия российского джаза, а в 2023 году представили уникальные программы, посвященные легендам отечественного джаза.

Информация о Пётре Востокове

Пётр Востоков - выпускник Московской Средней Специальной Музыкальной Школы им. Гнесиных и РАМ им. Гнесиных, а также лауреат множества наград. Он активно участвует в проекте «Большой Джаз» на телеканале «Россия-Культура» и является художественным руководителем Международного фестиваля «Съезд диксилендов и этно-джазовых ансамблей стран БРИКС».

Подробности концерта

Категория: 6+

Продолжительность: 90 минут (без антракта)

Организатор: ООО КА «Гранд Мюзика»

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 августа
Зеленый театр ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 545, ВДНХ
20:00 от 500 ₽

Фотографии

Легенды мирового JAZZа Легенды мирового JAZZа Легенды мирового JAZZа Легенды мирового JAZZа

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